Technologie CarbonCure : pour un béton bas carbone

La technologie CarbonCure contribue fortement au développement durable. Elle permet aux producteurs de béton (centrales à béton et préfabricateurs) de proposer le même béton de haute qualité mais avec une empreinte carbone réduite.

Pour ce faire, CarbonCure injecte du dioxyde de carbone (CO 2 ) capturé dans le béton frais lorsqu’il est malaxé. Une fois injecté, le CO 2 se transforme instantanément au contact du ciment en CaCO3 (carbonate de calcium) ; ces nanomatériaux sont incrustés en permanence et ne seront jamais rejetés dans l’atmosphère. Cette minéralisation du CO 2 améliore également significativement la résistance à la compression du béton et permet de réduire en toute sécurité la teneur en ciment de chaque mélange.