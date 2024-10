ELASTISOL, mousse PU expansive : complément d'isolation thermique et acoustique autour des menuiseries

ELASTISOL est une mousse polyuréthane mono-composante à mémoire de forme. Ses propriétés élastiques et sa faible expansion lui permettent de suivre les mouvements de dilatation, sans risque de déformation des supports ni de déchirure.

Facile à doser grâce à son utilisation au pistolet, ELASTISOL assure un complément d'isolation thermique et acoustique optimal autour des châssis de portes et de fenêtres, ainsi que dans les cavités et passages de canalisations des murs et des sols.

Matériaux (détail) :

Bois, PVC, aluminium, acier, parpaings, béton, maçonnerie, briques, parement, pierre, métal, plaque de plâtre, matières synthétiques telles que polystyrène, polyuréthane, polyester et PVC

Labels et certifications (détail) :