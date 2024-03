COMPRIBAND ULTIM’AIR : mousse de polyuréthane

Une étanchéité à l’eau et à l’air renforcée pour toutes les constructions.

COMPRIBAND ULTIM’AIR est une mousse de polyuréthane imprégnée de résines synthétiques, comprimée avec une face adhésive et intégrant une membrane. Il assure une étanchéité renforcée à l’eau, à l’air et l’isolation thermique des menuiseries.

Membrane étanche intégrée et protégée.

Étanchéité à la pluie battante jusqu’à 1200 Pa.

Isolant thermique entre les tableaux et la menuiserie.

Évite la condensation en favorisant l’évacuation de la vapeur d’eau vers l’extérieur.

Calfeutrement durable.

Temps de décompression adapté à la pose en tunnel.

Fabriqué en France.

Calfeutrement à l’eau et à l’air renforcé :