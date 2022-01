Escalier escamotable FAKRO LWK Komfort avec échelle en bois

L'escalier escamotable LWK Komfort garantit le plus haut confort d’utilisation, une très bonne performance thermo-isolante et permet une installation encore plus facile et plus rapide dans le plafond.

C’est un escalier de haute qualité composé de 3 ou 4 segments. Sa trappe blanche possède une finition esthétique. Dans sa version standard, il est équipé d’embouts de protection du sol et d’une main courante.



Caractéristiques :

Embouts de protection de sol (uniquement dans la version de 3 segments)

Trappe blanche

Joint périphérique

Marches antidérapantes au ras des limons de l'échelle

Main courante

Montage facile

Équipements supplémentaires

Livré pré-monté, prêt pour un montage rapide dans le plafond

3 ans de garantie