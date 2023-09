Estimer et chiffrer le coût d'une opération de construction neuve - ESTI2

Catégorie : Formation continue

Le coût de la construction d’un bâtiment varie grandement en fonction de la taille et du type de bâtiment, de l’emplacement de la construction et du terrain, des matériaux utilisés, etc…

Les importantes variations entre les estimations préalables à l’appel d’offres et le prix réel des soumissions visant les projets de construction ont des répercussions considérables sur la viabilité d’un projet. Accompagner les professionnels du secteur sur le chiffrage d’une opération de construction ou de réhabilitation grâce à des outils méthodologiques contribuera à éviter voire anticiper des écarts financiers.



Objectifs :

Savoir évaluer les coûts d’un projet dans le neuf.

Établir les calculs lors des différentes étapes d’un projet dans le neuf.

Élaborer un outil de chiffrage.

Contrôler et maîtriser les coûts.

Diplôme préparé : Autre Thème : Aspects économiques et juridiques Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Avoir des notions sur la programmation d’un projet de construction. Publics ciblés : Maîtrise d’ouvrage publique ou privée - Assistance à Maîtrise d’ouvrage - Maîtres d’œuvre : Bureau d’études - Architectes - Économistes

Programme :