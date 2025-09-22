ESYBOX MAX DAB : surpression collective modulaire et silencieuse

L’Esybox MAX est un groupe de surpression nouvelle génération spécialement conçu pour répondre aux besoins des installations collectives et du tertiaire. Basé sur la technologie éprouvée de DAB Pumps, il associe performance, modularité et confort d’utilisation dans un format compact et silencieux.

Pensé pour les installateurs, ce système se distingue par son architecture modulaire : chaque unité peut fonctionner seule ou être associée à d’autres via la base ESYDOCK, permettant de créer rapidement un groupe de 2 ou 3 pompes. Cette conception facilite l’adaptation aux exigences de chaque bâtiment, qu’il s’agisse d’immeubles résidentiels, de bureaux, d’hôtels ou d’établissements recevant du public.

Grâce à son variateur de vitesse intégré, l’Esybox MAX assure une pression constante en toutes circonstances, réduisant les coups de bélier, optimisant la consommation d’énergie et prolongeant la durée de vie de l’installation. L’électronique avancée permet la communication sans fil entre les modules, simplifiant le paramétrage et garantissant une gestion intelligente des pompes.

Son format vertical compact, ses raccords hydrauliques orientables et son système OSA (One System Assembly) offrent un gain de place considérable et un montage rapide, idéal dans les chaufferies ou locaux techniques exigus. L’appareil intègre en standard un écran LCD haute résolution, des capteurs de pression et de débit, un vase d’expansion et un clapet anti-retour, limitant les accessoires à ajouter.

Conçu pour être ultra silencieux, l’Esybox MAX se fait discret même en fonctionnement intensif, apportant confort et sérénité aux occupants des bâtiments.

Matériaux (détail) :

Corps hydraulique : fonte traitée anticorrosion (robustesse et longévité).

Impellers (roues hydrauliques) : technopolymère renforcé haute performance (léger et résistant).

Arbre moteur : acier inoxydable (durabilité, résistance mécanique, contact eau).

Garniture mécanique : carbone / céramique (étanchéité fiable et durable).

Carter externe & enveloppe : ABS / polypropylène renforcé (design compact, réduction du bruit, résistance aux chocs).

Écran LCD et coffret électronique : polycarbonate (transparence, résistance thermique et mécanique).

Vase d’expansion intégré : acier avec membrane butyle (résistance pression et souplesse).

Labels et certifications (détail) :