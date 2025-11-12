Esybox Pop : le surpresseur intelligent qui simplifie vos installations

L'Esybox Pop DAB/JETLY est une solution tout-en-un qui révolutionne la surpression domestique. Il combine dans un seul module moteur, variateur de fréquence, capteurs, vanne anti-retour et écran de commande, pour offrir une solution complète, silencieuse et prête à l’emploi.

Grâce à son moteur à aimant permanent refroidi par eau, Esybox Pop garantit une efficacité énergétique élevée, un fonctionnement extrêmement silencieux (< 45 dB) et une durée de vie prolongée. Son inverter intégré adapte automatiquement la vitesse du moteur à la demande en eau, assurant une pression constante tout en réduisant la consommation électrique.

L’appareil intègre plusieurs systèmes de sécurité :

Protection contre le fonctionnement à sec,

Détection des micro-fuites via la fonction anti-cycling,

Système anti-gel automatique,

Surveillance continue de la température, du débit et de la pression.

La connectivité intégrée permet de piloter la pompe via l’application H2D sur smartphone ou PC. L’utilisateur peut ainsi suivre en temps réel la consommation, ajuster les paramètres, ou activer des modes de confort intelligents tels que Power Shower, Good Night ou Holiday Mode. Les installateurs bénéficient, eux, d’un accès distant pour diagnostic et maintenance préventive, simplifiant considérablement la gestion des installations.

Certifié pour l’eau potable (ACS, WRAS, NSF) et protégé contre les projections (IPX5), Esybox Pop s’adapte à toutes les configurations : en local technique, sous évier, en murale ou en extérieur. Son poids plume (4,4 kg), ses raccords rotatifs ¾” et son design compact (22,6 x 20,9 x 12 cm) facilitent la manipulation et l’installation dans les espaces les plus restreints.

Avec un débit jusqu’à 3,9 m³/h et une hauteur manométrique de 32 m, Esybox Pop offre des performances remarquables dans un encombrement minimal. Pensé pour durer, il incarne la philosophie DAB : technologie et confort au service de l’eau.

Matériaux (détail) :

Structure et composants principaux

Corps externe et protections acoustiques : en ABS insonorisant (Acrylonitrile Butadiène Styrène), offrant une excellente résistance mécanique et une réduction efficace du bruit et des vibrations.

Hydraulique interne : réalisée en technopolymère haute performance, assurant une excellente résistance à la pression et une stabilité dimensionnelle dans le temps, même à température élevée.

Turbines : en technopolymère injecté, matériau léger et résistant à l’usure, garantissant un rendement hydraulique élevé et une consommation énergétique optimisée.

Axe moteur et chemise de refroidissement : en acier inoxydable, pour une durabilité renforcée, une résistance à la corrosion et un refroidissement par l’eau pompée.

Raccords hydrauliques orientables (entrée/sortie) : en technopolymère renforcé, assurant une connexion rapide et étanche, même en milieu humide.

Vanne anti-retour intégrée : en technopolymère et acier inox, combinant légèreté et solidité pour éviter tout reflux de pression.

Capteurs intégrés (pression, température, débit) : protégés dans des logements composites étanches, garantissant la fiabilité de la mesure dans le temps.

Partie électronique et motorisation

Boîtier du variateur de vitesse (inverter) : réalisé en technopolymère injecté avec protection IPX5 contre les projections d’eau.

Moteur : à aimant permanent, avec stator encapsulé en résine pour une dissipation thermique optimale et une isolation renforcée.

Écran et commande locale : interface numérique protégée par une plaque polycarbonate transparente résistante aux chocs et à l’humidité.

Accessoires et fixation

Socle d’installation (EsyDock Pop) : en technopolymère renforcé, compatible avec tous types de configurations hydrauliques.

Kit mural : support en acier galvanisé avec visserie inox, assurant une fixation stable et durable dans le temps.

Labels et certifications (détail) :