Esybox Pop : le surpresseur intelligent qui simplifie vos installations
L'Esybox Pop DAB/JETLY est une solution tout-en-un qui révolutionne la surpression domestique. Il combine dans un seul module moteur, variateur de fréquence, capteurs, vanne anti-retour et écran de commande, pour offrir une solution complète, silencieuse et prête à l’emploi.
Grâce à son moteur à aimant permanent refroidi par eau, Esybox Pop garantit une efficacité énergétique élevée, un fonctionnement extrêmement silencieux (< 45 dB) et une durée de vie prolongée. Son inverter intégré adapte automatiquement la vitesse du moteur à la demande en eau, assurant une pression constante tout en réduisant la consommation électrique.
L’appareil intègre plusieurs systèmes de sécurité :
- Protection contre le fonctionnement à sec,
- Détection des micro-fuites via la fonction anti-cycling,
- Système anti-gel automatique,
- Surveillance continue de la température, du débit et de la pression.
La connectivité intégrée permet de piloter la pompe via l’application H2D sur smartphone ou PC. L’utilisateur peut ainsi suivre en temps réel la consommation, ajuster les paramètres, ou activer des modes de confort intelligents tels que Power Shower, Good Night ou Holiday Mode. Les installateurs bénéficient, eux, d’un accès distant pour diagnostic et maintenance préventive, simplifiant considérablement la gestion des installations.
Certifié pour l’eau potable (ACS, WRAS, NSF) et protégé contre les projections (IPX5), Esybox Pop s’adapte à toutes les configurations : en local technique, sous évier, en murale ou en extérieur. Son poids plume (4,4 kg), ses raccords rotatifs ¾” et son design compact (22,6 x 20,9 x 12 cm) facilitent la manipulation et l’installation dans les espaces les plus restreints.
Avec un débit jusqu’à 3,9 m³/h et une hauteur manométrique de 32 m, Esybox Pop offre des performances remarquables dans un encombrement minimal. Pensé pour durer, il incarne la philosophie DAB : technologie et confort au service de l’eau.
Matériaux (détail) :
Structure et composants principaux
- Corps externe et protections acoustiques : en ABS insonorisant (Acrylonitrile Butadiène Styrène), offrant une excellente résistance mécanique et une réduction efficace du bruit et des vibrations.
- Hydraulique interne : réalisée en technopolymère haute performance, assurant une excellente résistance à la pression et une stabilité dimensionnelle dans le temps, même à température élevée.
- Turbines : en technopolymère injecté, matériau léger et résistant à l’usure, garantissant un rendement hydraulique élevé et une consommation énergétique optimisée.
- Axe moteur et chemise de refroidissement : en acier inoxydable, pour une durabilité renforcée, une résistance à la corrosion et un refroidissement par l’eau pompée.
- Raccords hydrauliques orientables (entrée/sortie) : en technopolymère renforcé, assurant une connexion rapide et étanche, même en milieu humide.
- Vanne anti-retour intégrée : en technopolymère et acier inox, combinant légèreté et solidité pour éviter tout reflux de pression.
- Capteurs intégrés (pression, température, débit) : protégés dans des logements composites étanches, garantissant la fiabilité de la mesure dans le temps.
Partie électronique et motorisation
- Boîtier du variateur de vitesse (inverter) : réalisé en technopolymère injecté avec protection IPX5 contre les projections d’eau.
- Moteur : à aimant permanent, avec stator encapsulé en résine pour une dissipation thermique optimale et une isolation renforcée.
- Écran et commande locale : interface numérique protégée par une plaque polycarbonate transparente résistante aux chocs et à l’humidité.
Accessoires et fixation
- Socle d’installation (EsyDock Pop) : en technopolymère renforcé, compatible avec tous types de configurations hydrauliques.
- Kit mural : support en acier galvanisé avec visserie inox, assurant une fixation stable et durable dans le temps.
Labels et certifications (détail) :
- ACS (Attestation de Conformité Sanitaire)
- WRAS (Water Regulations Advisory Scheme)
- NSF (National Sanitation Foundation)
- EN 60335-2-41 / CEI 61-69 - CEI 2-3
- Classe d’isolation F & protection IPX5
- Technologie Inverter à haut rendement
- Compatibilité H2D App (DAB Cloud Platform)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Débit maximal : 3,9 m³/h
Hauteur manométrique maximale : 32 mètres
Pression de service maximale : 6 bar (600 kPa)
Plage de température du liquide pompé : de +5 °C à +50 °C
Température ambiante maximale : +50 °C
Liquide pompé : eau propre, non visqueuse, non abrasive, chimiquement neutre
Type de moteur : moteur à aimant permanent à haut rendement, refroidi par le liquide pompé
Matériau du corps moteur : enveloppe inox pour une meilleure durabilité
Classe d’isolation : F
Indice de protection : IPX5 (installation possible en extérieur)
Alimentation : monophasée 230 V – 50 Hz
Puissance absorbée (P1 max) : 0,4 kW / 0,5 HP
Intensité maximale : 1,5 A
Longueur de câble d’alimentation : 1,5 m avec fiche moulée
Nombre de turbines : 2
Matériau des turbines : technopolymère haute résistance
Raccords hydrauliques : ¾” G (entrée et sortie), rotatifs à 180° pour une installation flexible
Vanne anti-retour intégrée, avec capteurs de pression, de débit et de température
Installation possible : au sol, verticale ou murale (accessoire dédié Esydock Pop)
Dimensions (L x H x P) : 226 × 209 × 120 mm
Poids net : 4,4 kg
Variateur de vitesse électronique (inverter) : ajuste automatiquement la vitesse du moteur selon la demande, assurant une pression constante et des économies d’énergie significatives.
Système anti-cycling : détecte les micro-fuites et évite les démarrages répétés.
Protection anti-marche à sec : arrêt automatique en absence d’eau.
Système anti-gel automatique : activation du moteur lorsque la température descend sous 5 °C.
Surveillance active contre les surintensités, surtensions, surchauffes et blocages moteur.
Technologie H2D intégrée : permet la configuration, le suivi et la maintenance à distance via smartphone ou PC.
Compatibilité Smart Home : commande vocale possible via Alexa et Google Home.
Power Shower (pression renforcée pour la douche),
Good Night (mode nuit ultra-silencieux),
Holiday Mode (réduction automatique de la consommation en absence).
Affichage numérique sur interface tactile pour le contrôle local.
ACS, WRAS et NSF : conformité pour l’eau potable
Normes de sécurité électrique : CEI 2-3 et CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
