Esybox Pop : le surpresseur intelligent qui simplifie vos installations

Une innovation pensée pour les professionnels

Depuis plus de 45 ans, JETLY accompagne les professionnels du pompage dans leurs besoins quotidiens, en leur proposant des solutions fiables et durables. Avec Esybox Pop, dernière innovation signée DAB Pumps, les installateurs disposent désormais d’un surpresseur électronique compact et prêt à poser, conçu pour leur faire gagner du temps sans compromis sur la qualité.

Idéal dans le cadre d’une rénovation ou de l’agrandissement d’un logement — ajout d’une nouvelle salle de bain, d’une pièce d’eau indépendante ou d’un studio attenant —, Esybox Pop garantit une pression d’eau constante et un fonctionnement silencieux, même lorsque plusieurs points d’eau sont utilisés simultanément.

Son format monobloc et ses raccords orientables à 180° facilitent l’installation dans les espaces les plus exigus : local technique, placard, sous-évier ou coin de salle d’eau. Aucun composant à ajouter, aucune configuration complexe : Esybox Pop arrive prêt à l’emploi, pour une mise en service rapide et sans réglage particulier.

Des performances dignes des plus grands

Sous son design sobre et ergonomique, Esybox Pop concentre les meilleures technologies DAB. Son moteur à aimant permanent refroidi par eau garantit une longévité accrue et un fonctionnement silencieux, tandis que son variateur de vitesse intégré ajuste automatiquement la puissance selon la demande, assurant une pression stable et des économies d’énergie significatives. Les professionnels bénéficient également d’une protection complète du système : arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec, détection des micro-fuites grâce à la fonction anti-cycling, et dispositif anti-gel activé sous 5 °C pour préserver l’installation.

Connectivité et pilotage à distance

Véritable allié des installateurs, Esybox Pop est compatible avec la nouvelle application H2D. Cette plateforme intuitive permet de configurer, diagnostiquer et suivre à distance le fonctionnement de la pompe, directement depuis un smartphone ou un ordinateur. Grâce à cette connectivité intégrée, il devient possible de préparer les interventions à l’avance, de limiter les déplacements inutiles et d’offrir à ses clients un service après-vente plus réactif et professionnel. L’installateur garde la maîtrise, même à distance, et optimise son temps comme ses ressources.

Une solution universelle, prête pour tous les chantiers

Destiné aussi bien aux habitations individuelles qu’aux petits collectifs, Esybox Pop s’adapte à toutes les configurations : rénovation, remplacement ou création d’installation. Compact, léger (4,4 kg) et certifié pour l’eau potable (ACS, WRAS, NSF), il assure confort, sécurité et performance dans la durée. Conçu pour durer, il résume la philosophie DAB et JETLY : innover pour simplifier le travail des professionnels tout en garantissant un résultat optimal pour les utilisateurs finaux.

