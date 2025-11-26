Contre le vol de matériel topographique, la plateforme Protec topo’ est lancée

Alors que les vols de matériel topographique explosent, la plateforme Protec topo’ est née. Un guichet unique servant à signaler les méfaits mais aussi à sensibiliser sur ces pertes très coûteuses pour les chantiers.

Le 18 novembre, est née la plateforme nationale Protec topo’. Son but : lutter contre les vols de matériel topographique.

« Les entreprises de topographie et les chantiers de BTP font face à une multiplication des vols de leurs équipements depuis plusieurs années, qui s’est accentuée à partir de 2022 et le début de la guerre en Ukraine », rapporte la filière.

Cette dernière réunit notamment l’Ordre des géomètres-experts (OGE), la Fédération Nationale des Entreprises de l’Information Géospatiale (FENIGS), la Fédération Européenne des Métiers de l’Ingénierie de la Topographie des Réseaux Aériens et Souterrains (FEMITRAS), l’Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) et la Chambre Syndicale Nationale des Géomètres-Topographes (CSNGT).

Sans compter des acteurs du secteurs comme Leica Geosystems, Geomesure, Geotopo, Teria ainsi que Sogelink.

Des pertes très coûteuses

« Ces appareils de haute précision (stations totales, théodolites, scanners laser, antennes GNSS, etc.), majoritairement commercialisés par des fabricants suisses et américains, sont plus difficilement accessibles dans les pays frappés par des embargos ou des sanctions économiques internationales », est-il rappelé dans leur communiqué commun.

Nécessaire pour la construction d’infrastructures, civiles comme militaires, ce matériel peut coûter jusqu’à des dizaines de milliers d'euros en pertes. Une fois volé, il circule dans les grandes régions du monde, via des marchés parallèles aux réseaux très organisés.

« Surtout, nous faisons face à des criminels qui n’hésitent plus à faire preuve de violence, ce qui met directement en péril la sécurité des professionnels », s’inquiète François Berger, président de la Fédération Nationale des Entreprises de l’Information Géospatiale (FENIGS).

Signaler mais aussi sensibiliser

Concrètement, la plateforme protec-topo.fr sert de guichet unique. Tout professionnel concerné (entreprise du BTP, collectivité, etc.) peut y déclarer un vol, à travers la France. Ces signalements sont centralisés et suivis sur l’interface, avec l’appui d’une base de données des forces de l’ordre.

« Dès qu’un vol est signalé, un système d’alerte communautaire prévient les fabricants ainsi que les professionnels et les forces de l’ordre inscrits à la plateforme en indiquant notamment la zone géographique concernée et la nature du vol », décrit la filière. D’autant que les appareils dérobés sont facilement identifiables et restituables, via leur numéro de série.

Protec topo' tend aussi à rassurer les assureurs, en réduisant le risque. Car ce type de vol impacte les TPE et PME, comme leurs chantiers. La plateforme tend aussi à sensibiliser les forces de l’ordre sur les spécificités du matériel topographique, et ainsi mieux orienter leurs enquêtes.

Par Virginie Kroun

