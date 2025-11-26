Une décision ministérielle fait de la FDMC l’unique voix des distributeurs de matériaux de construction en France, un secteur qui emploie plus de 86 000 personnes.

Par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel le 4 septembre 2025, la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) a été reconnue comme la seule organisation représentative des employeurs dans le champ de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Cette décision marque une étape majeure pour la fédération, qui devient désormais l’interlocuteur unique et officiel de la branche.

Elle vient couronner plusieurs années d’efforts destinés à consolider un socle conventionnel solide et cohérent, récemment élargi à la distribution du bois, intégrée au début de l’année 2025 à la convention collective du négoce des matériaux de construction.

Une reconnaissance issue d’un engagement collectif

Cette représentativité exclusive, couvrant 100 % de la convention collective, illustre la mobilisation continue des entreprises adhérentes à la FDMC. Ensemble, elles affirment leur volonté de renforcer un dialogue social constructif et de garantir la défense des intérêts de toute la profession.

La FDMC, qui regroupe aussi bien des distributeurs généralistes que spécialistes (bois, panneaux, travaux publics, carrelage, sanitaire, couverture, etc.), se positionne plus que jamais comme l’organisation professionnelle de référence pour les acteurs de la distribution de produits et matériaux de construction.

Avec 86 000 salariés répartis au sein de 4 352 entreprises, représentant un chiffre d’affaires global supérieur à 21 milliards d’euros.