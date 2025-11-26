Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

La FDMC devient l’unique voix du négoce des matériaux

Partager l'article
Vie des sociétés

Publié le 26 novembre 2025, mis à jour le 26 novembre 2025 à 16h52, par Marie Gérald

Une décision ministérielle fait de la FDMC l’unique voix des distributeurs de matériaux de construction en France, un secteur qui emploie plus de 86 000 personnes.
©FDMC
©FDMC

Par un arrêté ministériel publié au Journal Officiel le 4 septembre 2025, la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) a été reconnue comme la seule organisation représentative des employeurs dans le champ de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216).

Cette décision marque une étape majeure pour la fédération, qui devient désormais l’interlocuteur unique et officiel de la branche.

Elle vient couronner plusieurs années d’efforts destinés à consolider un socle conventionnel solide et cohérent, récemment élargi à la distribution du bois, intégrée au début de l’année 2025 à la convention collective du négoce des matériaux de construction.

 

Une reconnaissance issue d’un engagement collectif

 

Cette représentativité exclusive, couvrant 100 % de la convention collective, illustre la mobilisation continue des entreprises adhérentes à la FDMC. Ensemble, elles affirment leur volonté de renforcer un dialogue social constructif et de garantir la défense des intérêts de toute la profession.

La FDMC, qui regroupe aussi bien des distributeurs généralistes que spécialistes (bois, panneaux, travaux publics, carrelage, sanitaire, couverture, etc.), se positionne plus que jamais comme l’organisation professionnelle de référence pour les acteurs de la distribution de produits et matériaux de construction.

Avec 86 000 salariés répartis au sein de 4 352 entreprises, représentant un chiffre d’affaires global supérieur à 21 milliards d’euros.

 

 

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.