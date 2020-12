Plus grande, plus fine pour plus de lumière et d’apports solaires, mais toujours aussi performante… voici la fenêtre Vision XXL by VEKA. Combinant design et technologie, cette fenêtre PVC Vision XXL by VEKA satisfait aux attentes des concepteurs de bâtiments, aux tendances architecturales modernes et aux exigences réglementaires … tout en répondant aux contraintes techniques quelles que soient les performances attendues.