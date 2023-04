Eurotoit montagne : panneau de sarking pour une meilleure sécurité de pose

Performance thermique élevée : λD = 0,022 W/mK.

Panneaux légers pour une pose rapide et facile.

Petit format plus facile à manutentionner et à découper sur les toits à forte pente.

Parement spécifique pour limiter l’éblouissement et améliorer l’adhérence des chaussures.

Dimensions : 1200x1000 mm / Bords rainurés bouvetés.

Épaisseurs : 103, 123, 132, 160.