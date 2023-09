Isolant Powerdeck+ et photovoltaïque, une solution au décret Tertiaire

Le Décret éco énergie Tertiaire, inscrit, au code de la construction et de l’habitation, l’obligation de réduire la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. L’isolation et la production d’énergie par des panneaux photovoltaïques sont deux axes prioritaires pour atteindre cet objectif de sobriété énergétique. Recticel vous en dit plus sur sa solution support d’étanchéité Powerdeck+.

Le Décret éco énergie Tertiaire impose aux locataires et propriétaires des bâtiments tertiaires d’une surface d’exploitation supérieure ou égale à 1000 m2, l’obligation une réduction progressive de la consommation énergétique d’au moins : 40% dès 2030

50% en 2040

60% en 2050 Les activités concernées par cette obligation : les bâtiments industriels et de bureaux,

les bâtiments commerciaux,

les bâtiments logistiques,

les bâtiments des administrations,

tous les bâtiments relevant d’une activité économique qui ne relève pas du secteur primaire ou du secteur secondaire. La légèreté et l’excellente performance thermique font de Powerdeck+ une solution idéale pour l’isolation des toitures des bâtiments commerciaux, industriels et logistiques. Ce support d’étanchéité permet : De réaliser des économies de charges sur la structure d’une nouvelle construction

D’installer des centrales photovoltaïques sans renforcement de la charpente. Le 13 juillet 2023, le CSTB a validé deux ATEx pour la mise en œuvre de Powerdeck+ avec le système photovoltaïque iNovaPV d’EPC Solaire. Téléchargez le livre blanc Les isolants support d’étanchéité de Recticel disposent de rapports de classement BRoof (t3) avec membranes bitumeuses ou synthétiques. Ils sont donc sont conformes à la réglementation incendie pour tous les types de bâtiment. De plus, sur la base d’essais réalisés dans un laboratoire agréé en sécurité incendie par le ministère de l’intérieur, Powerdeck+ a obtenu une évaluation positive pour une pose directe sur bac acier sans écran thermique. Pour connaître les conditions spécifiques de mise en œuvre du panneau isolant support d’étanchéité avec ou sans écran thermique, téléchargez notre guide d’emploi du procédé Powerdeck+ en ERP . Powerdeck+ offre une excellente résistance à la compression, ce qui garantit une performance thermique durable, même dans des conditions qui nécessitent un accès régulier à la toiture pour des visites de maintenance par exemple. Un preuve de plus que Powerdeck+ est un allié de taille pour recevoir une terrasse végétalisée ou un système photovoltaïque ! Pour en savoir plus exit_to_app