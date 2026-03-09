Podcast
Kebony nomme Tom DeKeyser au poste de directeur général

Nomination

Publié le 09 mars 2026 à 14h05, mis à jour le 09 mars 2026 à 17h19, par Nils Buchsbaum

Tom DeKeyser sera chargé d'accélérer la croissance mondiale de Kebony et de renforcer sa position sur le marché du bois modifié.
© Kebony
© Kebony

Kebony, spécialiste norvégien du bois modifié, annonce la nomination de Tom DeKeyser au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions en avril, succédant à Christophe François, qui assurait l’intérim à la tête de l’entreprise. Cette nomination intervient alors que Kebony poursuit son développement à l’international.

Fondée en Norvège, Kebony produit des bois modifiés grâce à une technologie qui transforme des résineux en matériaux aux propriétés esthétiques et mécaniques annoncées semblables à celles des bois tropicaux. Les produits de l’entreprise, notamment les bardages et terrasses, sont utilisés dans des projets commerciaux et publics dans plus de 100 pays.

Tom DeKeyser possède plus de 26 ans d’expérience dans l’industrie mondiale du bois et le commerce international, avec une expertise marquée en développement d’entreprise. Avant de rejoindre Kebony, il a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Lemahieu, où il a piloté des initiatives organisationnelles et opérationnelles majeures à travers différentes entités. 

Au cours de son mandat, Tom DeKeyser a notamment supervisé le lancement et le développement international d’une société spécialisée dans le bois modifié, géré l’intégration d’entreprises acquises et amélioré la rentabilité grâce à la digitalisation, à l’optimisation des processus et à une discipline opérationnelle renforcée.

Chez Kebony, il sera chargé d’accélérer la croissance sur les marchés existants, de soutenir l’expansion mondiale et de renforcer la position de l’entreprise sur le segment des solutions de bois modifié durable.

Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l'actualité du BTP, de l'urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

