Kebony nomme Tom DeKeyser au poste de directeur général
Publié le 09 mars 2026 à 14h05, mis à jour le 09 mars 2026 à 17h19, par Nils Buchsbaum
Kebony, spécialiste norvégien du bois modifié, annonce la nomination de Tom DeKeyser au poste de directeur général. Il prendra ses fonctions en avril, succédant à Christophe François, qui assurait l’intérim à la tête de l’entreprise. Cette nomination intervient alors que Kebony poursuit son développement à l’international.
Fondée en Norvège, Kebony produit des bois modifiés grâce à une technologie qui transforme des résineux en matériaux aux propriétés esthétiques et mécaniques annoncées semblables à celles des bois tropicaux. Les produits de l’entreprise, notamment les bardages et terrasses, sont utilisés dans des projets commerciaux et publics dans plus de 100 pays.
Tom DeKeyser possède plus de 26 ans d’expérience dans l’industrie mondiale du bois et le commerce international, avec une expertise marquée en développement d’entreprise. Avant de rejoindre Kebony, il a occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Lemahieu, où il a piloté des initiatives organisationnelles et opérationnelles majeures à travers différentes entités.
Au cours de son mandat, Tom DeKeyser a notamment supervisé le lancement et le développement international d’une société spécialisée dans le bois modifié, géré l’intégration d’entreprises acquises et amélioré la rentabilité grâce à la digitalisation, à l’optimisation des processus et à une discipline opérationnelle renforcée.
Chez Kebony, il sera chargé d’accélérer la croissance sur les marchés existants, de soutenir l’expansion mondiale et de renforcer la position de l’entreprise sur le segment des solutions de bois modifié durable.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
Jean-Philippe Sazeldas, nouveau DG France d’Ubbink
Après des années de carrière chez Legrand et Griffon, Jean-Philippe Sazeldas rejoint les rangs d’Ubbink. Il devient le directeur général France du fabricant de solutions de ventilation, d’isolation et...
WOOD Grenoble : des bureaux bois E3/C2 avec 10 ans d’avance
Immeuble WOOD à Grenoble : structure bois, géothermie de nappe, autoconsommation PV, HQE Bâtiment Durable niveau Excellent, lauréat pyramides vermeil FPI.
Eurobois 2026 dévoile les temps forts de sa programmation
Eurobois 2026, salon de référence des professionnels du bois, se tiendra du 3 au 6 février à Eurexpo Lyon autour de l’innovation et du durable.
Sika annonce le rachat d’Akkim, un fabricant de colles et mastics
Le groupe suisse annonce l'acquisition du fabricant turc pour renforcer sa position sur le marché des colles et mastics destinés au secteur du bâtiment.