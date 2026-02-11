Trespa dévoile sa nouvelle identité de marque et affirme sa vision durable de l’architecture
Publié le 11 février 2026
Un nouveau manifeste de marque au service des espaces de vie durables
La nouvelle image de marque de Trespa repose sur une promesse forte : « Sublimez vos espaces de vie avec des surfaces durables ».
Cette promesse s’articule autour de quatre piliers fondateurs, qui structurent l’engagement de Trespa auprès des architectes, prescripteurs et professionnels du bâtiment.
→ Résistance et performance
Trespa conçoit des panneaux HPL haute durabilité capables de répondre aux contraintes architecturales les plus exigeantes. Résistance aux chocs, aux UV, aux intempéries et aux conditions climatiques extrêmes, facilité d’entretien et stabilité des couleurs dans le temps garantissent des performances durables pour les façades et enveloppes du bâtiment.
→ Créativité architecturale
Les panneaux Trespa offrent des surfaces esthétiques, intemporelles et personnalisables, grâce à une large palette de coloris, textures et finitions. Une liberté créative pensée pour donner vie à tous les projets architecturaux, du tertiaire au résidentiel, en passant par les équipements publics.
→ Durabilité et économie circulaire
Fabriqués à partir de fibres de bois, les panneaux Trespa contribuent naturellement au stockage du carbone. Avec le programme Trespa Second Life, la marque s’engage dans une démarche d’économie circulaire, prolongeant le cycle de vie des matériaux par la réutilisation et la valorisation.
→ Proximité et accompagnement
Trespa place l’expérience client au cœur de sa stratégie, avec un accompagnement sur mesure, une assistance technique dédiée et des services adaptés aux besoins des professionnels de la construction et de l’architecture.
Une nouvelle charte graphique pour une identité plus contemporaine
Pour moderniser son image, Trespa fait le choix du retour à l’essentiel.
Le jaune emblématique de la marque est conservé et devient une couleur d’accent, subtile et élégante, soulignant l’identité sans la surcharger.
La nouvelle typographie, plus lisible et plus raffinée, renforce la clarté et la modernité de l’ensemble.
Le logo Trespa a été subtilement retravaillé : les lettres pendantes adoptent une forme plus épurée et contemporaine, améliorant l’équilibre visuel tout en respectant l’héritage historique de la marque.
« Designed to endure » : un slogan en phase avec l’ADN Trespa
Le nouveau slogan « Designed to endure » incarne naturellement les valeurs portées par Trespa.
Il traduit l’engagement de la marque à concevoir des solutions architecturales durables, alliant qualité, performance technique et design, pour accompagner les bâtiments sur le long terme.
Une identité unifiée pour l’ensemble des gammes Trespa
Afin de renforcer la cohérence de son offre, les gammes Meteon®, Izeon® et Pura NFC® adoptent désormais des teintes pastel inspirées de la nature.
Chaque gamme bénéficie d’un code couleur spécifique, lui permettant de conserver sa singularité tout en s’inscrivant pleinement dans l’univers et les valeurs de la famille Trespa.
Les tags associés
Le rôle de l’architecte dans les établissements de santé
L'architecture des établissements de soins doit répondre à des exigences en évolution constante tout en accordant une attention particulière à l'usager. Celui-ci occupe le rôle central d’une architecture...
Nouvelle brochure Trespa® Meteon® Uni Colours : inspiration architecturale
Trespa® présente la brochure Meteon® Uni Colours : couleurs, design et performance des panneaux HPL pour façades contemporaines, en neuf et rénovation.
Glasroc X 13 : la plaque de plâtre sans joint à enduire
Placo® élargit Glasroc® X 13 avec une version bardage enduit pour façades ventilées maçonnées ou béton, alternative innovante à l’ETICS.
Féminisation des métiers du bâtiment : qu’en pensent les architectes ?
À l’instar d’autres professions, les femmes ne cessent de revendiquer leur place dans le bâtiment. Or le monde de la construction est vaste, les métiers ainsi que les fonctions sont diverses et les réponses...