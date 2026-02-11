Trespa dévoile sa nouvelle identité de marque et affirme sa vision durable de l’architecture

Un nouveau manifeste de marque au service des espaces de vie durables

La nouvelle image de marque de Trespa repose sur une promesse forte : « Sublimez vos espaces de vie avec des surfaces durables ».

Cette promesse s’articule autour de quatre piliers fondateurs, qui structurent l’engagement de Trespa auprès des architectes, prescripteurs et professionnels du bâtiment.

→ Résistance et performance

Trespa conçoit des panneaux HPL haute durabilité capables de répondre aux contraintes architecturales les plus exigeantes. Résistance aux chocs, aux UV, aux intempéries et aux conditions climatiques extrêmes, facilité d’entretien et stabilité des couleurs dans le temps garantissent des performances durables pour les façades et enveloppes du bâtiment.

→ Créativité architecturale

Les panneaux Trespa offrent des surfaces esthétiques, intemporelles et personnalisables, grâce à une large palette de coloris, textures et finitions. Une liberté créative pensée pour donner vie à tous les projets architecturaux, du tertiaire au résidentiel, en passant par les équipements publics.

→ Durabilité et économie circulaire

Fabriqués à partir de fibres de bois, les panneaux Trespa contribuent naturellement au stockage du carbone. Avec le programme Trespa Second Life, la marque s’engage dans une démarche d’économie circulaire, prolongeant le cycle de vie des matériaux par la réutilisation et la valorisation.

→ Proximité et accompagnement

Trespa place l’expérience client au cœur de sa stratégie, avec un accompagnement sur mesure, une assistance technique dédiée et des services adaptés aux besoins des professionnels de la construction et de l’architecture.

Une nouvelle charte graphique pour une identité plus contemporaine

Pour moderniser son image, Trespa fait le choix du retour à l’essentiel.

Le jaune emblématique de la marque est conservé et devient une couleur d’accent, subtile et élégante, soulignant l’identité sans la surcharger.

La nouvelle typographie, plus lisible et plus raffinée, renforce la clarté et la modernité de l’ensemble.

Le logo Trespa a été subtilement retravaillé : les lettres pendantes adoptent une forme plus épurée et contemporaine, améliorant l’équilibre visuel tout en respectant l’héritage historique de la marque.

« Designed to endure » : un slogan en phase avec l’ADN Trespa

Le nouveau slogan « Designed to endure » incarne naturellement les valeurs portées par Trespa.

Il traduit l’engagement de la marque à concevoir des solutions architecturales durables, alliant qualité, performance technique et design, pour accompagner les bâtiments sur le long terme.

Une identité unifiée pour l’ensemble des gammes Trespa

Afin de renforcer la cohérence de son offre, les gammes Meteon®, Izeon® et Pura NFC® adoptent désormais des teintes pastel inspirées de la nature.

Chaque gamme bénéficie d’un code couleur spécifique, lui permettant de conserver sa singularité tout en s’inscrivant pleinement dans l’univers et les valeurs de la famille Trespa.

