Nouvelle brochure Trespa® Meteon® Uni Colours : inspiration architecturale

Publié le 05 février 2026

Trespa® présente la brochure Meteon® Uni Colours : couleurs, design et performance des panneaux HPL pour façades contemporaines, en neuf et rénovation.
Trespa®, expert international des panneaux HPL pour façades

Acteur de référence dans le domaine des matériaux architecturaux innovants, Trespa® est reconnu à l’international pour son expertise dans la conception et la fabrication de panneaux stratifiés haute pression (HPL) destinés aux revêtements de façades extérieures, aux façades décoratives et aux applications scientifiques.

Fondée en 1960, la marque contribue depuis plus de 60 ans à l’amélioration durable des espaces de vie et des paysages urbains. Les panneaux Trespa® sont conçus et fabriqués à Weert, aux Pays-Bas, à partir de fibres de bois naturelles. Ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de durabilité, de résistance aux intempéries, de stabilité des couleurs et de facilité d’entretien, grâce à des contrôles qualité stricts et à de nombreuses certifications locales et internationales.

Qu’est-ce qu’un panneau HPL Trespa® Meteon® ?

Les panneaux Trespa® Meteon® sont des stratifiés compacts haute pression (HPL) dont la surface décorative est obtenue grâce à la technologie exclusive EBC – Electron Beam Curing (polymérisation par faisceau d’électrons).

Fabriqués sous haute pression et haute température, ces panneaux sont composés d’un mélange contenant au minimum 58 % de fibres de bois naturelles, associées à des résines thermodurcissables d’origine végétale.
Résultat : un matériau de façade robuste, durable, résistant aux chocs, aux rayures et aux UV, parfaitement adapté aux environnements exigeants.

L’ensemble de la gamme Trespa® Meteon® se distingue par :

  • une excellente tenue des coloris dans le temps,
  • une résistance optimale aux conditions climatiques extrêmes,
  • une nettoyabilité élevée, idéale pour les façades urbaines.

Quand la couleur façonne l’architecture contemporaine

Véritable antidote à la monotonie des environnements urbains, la couleur en façade joue un rôle essentiel dans la perception et l’identité des bâtiments. Elle transforme les surfaces architecturales en éléments dynamiques, crée des contrastes, rythme les volumes et participe pleinement à la qualité des usages et du cadre de vie.

Avec Trespa® Meteon® Uni Colours, la façade devient un outil de narration architecturale, capable de conjuguer expression créative et performance technique.

69 teintes pour libérer la créativité architecturale

Pensée comme un outil d’inspiration, la nouvelle brochure Trespa® Meteon® Uni Colours propose un large éventail de 69 décors unis, aux teintes profondes et durables.
La collection se décline autour de plusieurs harmonies chromatiques aux univers évocateurs : Graphique, Volcanique, Biophilique, Nordique ou encore Électrique.

Chaque couleur est disponible en deux finitionsSatin et Rock – offrant aux concepteurs une grande liberté pour imaginer des façades design, innovantes et intemporelles, adaptées aussi bien aux projets tertiaires, résidentiels que culturels.

 

TRESPA FRANCE

TRESPA est une entreprise reconnue mondialement pour ses solutions de revêtement de haute qualité,...

14 Place GEORGES POMPIDOU
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France

Plus d'informations


