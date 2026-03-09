MaPrimeRénov' : sept prévenus jugés pour une fraude d'un million d'euros
Publié le 09 mars 2026 à 9h50, mis à jour le 09 mars 2026 à 17h16, par Raphaël Barrou
Sept hommes, dont six Français et un Turc, sont jugés pour fraude à MaPrimeRénov' par le tribunal correctionnel de Paris à partir de lundi 9 mars. Partie civile, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) estime le préjudice à plus d'un million d'euros.
La plupart des prévenus sont chefs d'entreprise ou entrepreneurs. Six d'entre eux sont renvoyés pour escroquerie en bande organisée, mis en cause à des degrés divers.
Plus de 2 000 dossiers seraient concernés
Le mécanisme était bien rôdé : entre mi-2022 et début 2023, ils auraient déposé 2 080 dossiers frauduleux. L'objectif étant d'obtenir l'aide allant de 300 à 500 euros, en fonction des revenus du ménage, complétée dans de nombreux cas par un « forfait assistance à maîtrise d'ouvrage » de 150 euros. En 2022, ces aides pouvaient être demandées avant les travaux et sans engagement à les réaliser.
Après des dizaines de milliers de dossiers frauduleux détectés, la règle a été changée en 2024 et des associations comme Stop Fraudes se sont constituées depuis.
Des démarcheurs étaient recrutés pour trouver des particuliers et auraient récupéré leurs données personnelles nécessaires à la création d'un compte MaPrimeRénov' à leur place. De faux audits auraient ensuite été certifiés avec le tampon de deux entreprises disposant du label RGE (reconnu garant de l'environnement), qui ont porté plainte pour usurpation d'identité.
Une grande première pour le parquet européen
Dans cette affaire, sur les 1,13 million d'euros de préjudice total, 100 000 € concernent un financement de l'Union européenne. Ainsi, c'est bien le parquet européen qui a repris l'enquête du parquet d'Épinal début 2023.
Le parquet européen, créé en 2021 pour enquêter sur les infractions qui menacent les intérêts de l'Union européenne, dispose de sept procureurs européens délégués en France, qui enquêtent sur 121 dossiers, pour un préjudice total estimé à 6 milliards d'euros.
Pour le parquet européen, ce jugement recouvre une importance particulière : il s'agit du premier dossier audiencé en France dont il a suivi la procédure d'instruction.
Avec AFP
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
MaPrimeRénov' : Hellio Ingénierie dresse un bilan contrasté des aides en 2025
Le bureau d'étude Hellio Ingénierie dresse un bilan contrasté de l'année 2025 pour le dispositif d'aide à la rénovation énergétique MaPrimeRénov'.
DynaMOE COPRO : les architectes témoignent de l’intérêt de ce parcours de formation
Le programme CEE FEEBAT forme les architectes à la rénovation énergétique des copropriétés, grâce à un parcours dynamique mixant distanciel et présentiel.
Tout savoir sur FEEBAT, programme CEE de formation à la rénovation énergétique
Vous êtes un artisan, chef d’entreprise, architecte, enseignant ou formateur... FEEBAT conçoit pour vous des formations à la rénovation énergétique.
MaPrimeRénov' : le guichet sera de nouveau ouvert lundi 23 février
Grâce à l'adoption du budget 2026, le dispositif MaPrimeRénov' ouvre à nouveau lundi 23 février. Le dispositif d'aide à la rénovation énergétique bénéficiera d'une enveloppe de 3,6 milliards d'euros de...