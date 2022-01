Fenêtre de toit FAKRO thermo-isolante

La fenêtre de toit FTT Thermo FAKRO est une fenêtre offrant les meilleures performances thermiques du marché, pourvue d'un seul set de vitrage.

Installée avec le raccord Thermo EHV-AT, cette fenêtre a un coefficient Uw = 0.58W / m²K et a obtenu le certificat Passivhaus Institut.

La fenêtre FTT U8 Thermo de la société FAKRO a reçu le Certificat délivré par Passivhaus Institut (PHI) à Darmstadt, confirmant des paramètres techniques performants de la fenêtre. FTT U8 Thermo est la plus thermo-isolante fenêtre de toit dans le monde entier, et le certificat Passivhaus confirme l'utilisation de cette fenêtre pour la construction passive.

La plupart des investisseurs attendent que les produits utilisés dans le bâtiment passif possèdent le Certificat Passivhaus. La fenêtre FTT U8 Thermo répond à toutes les exigences pour les produits adaptés à la construction passive.

La priorité de l'entreprise Fakro est la création des produits thermo-isolants qui aident à réduire les coûts de consommation d'énergie des bâtiments et protéger l'environnement.