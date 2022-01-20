ConnexionS'abonner
Filtre à poches de qualité supérieure CITY-FLO par CAMFIL

CAMFIL

City-Flo est idéal pour les applications de qualité d'air intérieur (QAI) où vous devez traiter efficacement les particules (PM) et les contaminants moléculaires à l’aide d’un seul filtre.

City-Flo utilise une couche de charbon actif à large spectre pour éliminer une très large gamme de produits chimiques aéroportés.

Le charbon à large spectre fonctionne sur base d’un mécanisme de Dynamique d’Adsorption Rapide (DAR) qui assure une efficacité élevée contre les divers produits chimiques, généralement présents dans les bâtiments en milieu urbain.

City-Flo procure une filtration particulaire ePM1 60 % ou 90 %, conformément à la norme ISO 16890. Une grande surface de média assure une haute efficacité, une longue durée de vie et de faibles pertes de charge.

Avantages produit :

  • Solution de filtration "2 en 1", particulaire et moléculaire
  • Elimination des contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration
  • Idéal pour filtrer la plupart des polluants intérieurs et extérieurs à faible concentration.
  • Peut être utilisé pour mettre à niveau des installations existantes
  • Cadre en métal robuste

Taille standard du module complet : 592x592 mm (LxH)
Disponible dans de nombreuses dimensions
Média : fibre de verre, fibre synthétique ou fibre de verre/charbon actif

  • Aciers

  • ISO

  • Industrie
