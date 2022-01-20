Gamme de caissons de filtration flexible et compacte CamCube AC par CAMFIL
Montage des cellules filtrantes de haute et très haute efficacité (EPA et HEPA) avec préfiltration possible en option.
CamCube est une gamme de caissons de filtration flexible et compacte, conçue pour différents types de filtres, des filtres à poches aux filtres HEPA, permettant des configurations de filtration à plusieurs étages.
Le caisson de filtration CamCube est conçu dans un but de performance et de facilité d’entretien. Il est principalement utilisé en entrée d'air pour une large gamme d'applications.
Le CamCube peut également être utilisé comme caisson d'extraction d'air si le remplacement sécurisé des filtres sous sac plastique étanche n'est pas nécessaire.
Avantages produit :
- Pour filtres compacts type cellule de pleine taille 595x595x292mm
- Isolation thermique intégrée
- Tenue à la corrosion élevée classe C4
- Etanchéité Classe C selon EN 15727
- Installation facilitée : raccordement rapide par cornière
- Maintenance des filtres simplifiée
- Glissière en option pour filtres panneaux particulaires
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Largeur : 392 à 1892 mm
Hauteur : 392 à 1892 mm
Profondeur : 700 mm
Température max. : 90 °C
Matériaux
- Autre
Labels et certifications
- Autre
Divers
Aluzinc
Conforme à la norme EN 1886: 2007
Familles d'ouvrage
- Industrie
