ConnexionS'abonner
Fermer

Gamme de caissons de filtration flexible et compacte CamCube AC par CAMFIL

Partager le produit
CAMFIL

Montage des cellules filtrantes de haute et très haute efficacité (EPA et HEPA) avec préfiltration possible en option.

CamCube est une gamme de caissons de filtration flexible et compacte, conçue pour différents types de filtres, des filtres à poches aux filtres HEPA, permettant des configurations de filtration à plusieurs étages.

Le caisson de filtration CamCube est conçu dans un but de performance et de facilité d’entretien. Il est principalement utilisé en entrée d'air pour une large gamme d'applications.

Le CamCube peut également être utilisé comme caisson d'extraction d'air si le remplacement sécurisé des filtres sous sac plastique étanche n'est pas nécessaire.
 

Avantages produit :

  • Pour filtres compacts type cellule de pleine taille 595x595x292mm
  • Isolation thermique intégrée
  • Tenue à la corrosion élevée classe C4
  • Etanchéité Classe C selon EN 15727
  • Installation facilitée : raccordement rapide par cornière
  • Maintenance des filtres simplifiée
  • Glissière en option pour filtres panneaux particulaires

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Largeur : 392 à 1892 mm
Hauteur : 392 à 1892 mm
Profondeur : 700 mm
Température max. : 90 °C

Matériaux

  • Autre

Labels et certifications

  • Autre

Divers

Aluzinc
Conforme à la norme EN 1886: 2007

Familles d'ouvrage

  • Industrie
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

CAMFIL - Batiweb

CAMFIL : Notre mission depuis plus de 50 ans, vous aider à respirer un air plus propre.  En...

77/81 Bd de la République
92250 LA GARENNE COLOMBES
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.