Gamme de caissons de filtration flexible et compacte CamCube AC par CAMFIL

Montage des cellules filtrantes de haute et très haute efficacité (EPA et HEPA) avec préfiltration possible en option.

CamCube est une gamme de caissons de filtration flexible et compacte, conçue pour différents types de filtres, des filtres à poches aux filtres HEPA, permettant des configurations de filtration à plusieurs étages.

Le caisson de filtration CamCube est conçu dans un but de performance et de facilité d’entretien. Il est principalement utilisé en entrée d'air pour une large gamme d'applications.

Le CamCube peut également être utilisé comme caisson d'extraction d'air si le remplacement sécurisé des filtres sous sac plastique étanche n'est pas nécessaire.



Avantages produit :