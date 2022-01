CAMFIL : Notre mission depuis plus de 50 ans, vous aider à respirer un air plus propre.

En tant que fabricant leader de solutions de filtration de l'air premium, CAMFIL fournit pour les secteurs tertiaires et industriels des solutions de filtration d’air et de contrôle de la pollution de l'air qui améliorent la productivité des employés et des équipements, limitent la consommation d’énergie, et protègent la santé de l'homme et l’environnement. Nous sommes convaincus que les meilleures solutions pour nos clients le sont également pour notre planète

De la conception à la livraison, en passant par le cycle de vie du produit, nous prenons en compte l'impact que peut avoir ce que nous fabriquons sur les personnes et sur le monde qui nous entoure. En nous appuyant sur une approche nouvelle dans la résolution de problèmes, sur une conception innovante, un contrôle précis des process et une orientation client forte, notre objectif est de trouver les meilleures solutions pour que chacun puisse mieux respirer.

Nous sommes fiers de servir et de soutenir nos clients de nombreux secteurs à travers le monde. CAMFIL est là pour vous aider à protéger les personnes, les process et l 'environnement.

CAMFIL en quelques chiffres :

Année de création : 1963

Siège mondial : Stockholm, Suède

Nombre de sites de production : 33

Nombre de centres R&D : 6

Nombre d'employés dans le monde : 4 800

Ventes nettes : 9,2 milliards SEK (915 millions d'euros)

Président et PDG : Mark Simmons

Le savoir-faire de CAMFIL :