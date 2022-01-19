Filtre HEPA Absolute™ V HT120 par CAMFIL
Absolute™ V HT120 est un filtre HEPA conçu pour les applications hautes températures jusqu’à 120 °C de l’industrie pharmaceutique.
Absolute V HT120 est un filtre HEPA à haut débit d’air conçu pour les applications à hautes températures, en particulier pharmaceutique et hospitalière.
La nappe filtrante est construite par plissage d'une nappe continue de média autoportante, sans utiliser de séparateurs métalliques. Des séparateurs fils de verre continus assurent un espacement uniforme des plis et forment une nappe filtrante autoportante.
Le média filtrant se compose de microfibres de verre avec un liant hydrophobe. La nappe filtrante est maintenue hermétiquement sur le cadre en forme de V avec un mastic solide à base de polyuréthane. Le cadre est en tôle galvanisée avec poignée. Le joint d'étanchéité du filtre est en mousse de polyuréthane.
Tous les filtres Absolute V HT120 sont testés et certifiés selon les spécifications des organismes de réglementation, contrôlés individuellement par balayage et certifiés conformes à la norme EN 1822:2009.
Chaque filtre dispose d'un numéro de série unique sur l'étiquette.
Avantages produit :
- Filtre HEPA haute température
- Pour des débits d'air très élevés (jusqu'à 3,7 m/s)
- Le filtre HEPA en acier, forme en V, le plus léger du marché
- 100 % sans fuite : individuellement testé par scan
- Cadre robuste et étanche à l'air
- Température maximale en fonctionnement continu 120 °C Très grande surface de filtration offrant une faible perte de charge pour des économies d’énergie et une durée de vie prolongée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classe de filtration EN1822 : H13
Largeur : 289 à 610 mm
Hauteur : 595 à 610 mm
Profondeur : 292 mm
Débit : 1300 à 4000 mm m3/h
Perte de charge initial : 250 Pa
Média : Fibre de verre
Matériaux
- Aciers
Labels et certifications
- Autre
Divers
Certifiés conformes à la norme EN 1822:2009
Familles d'ouvrage
- Santé
- Acier galvanisé
