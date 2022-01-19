Filtre HEPA Absolute™ V HT120 par CAMFIL

Absolute™ V HT120 est un filtre HEPA conçu pour les applications hautes températures jusqu’à 120 °C de l’industrie pharmaceutique.

Absolute V HT120 est un filtre HEPA à haut débit d’air conçu pour les applications à hautes températures, en particulier pharmaceutique et hospitalière.

La nappe filtrante est construite par plissage d'une nappe continue de média autoportante, sans utiliser de séparateurs métalliques. Des séparateurs fils de verre continus assurent un espacement uniforme des plis et forment une nappe filtrante autoportante.

Le média filtrant se compose de microfibres de verre avec un liant hydrophobe. La nappe filtrante est maintenue hermétiquement sur le cadre en forme de V avec un mastic solide à base de polyuréthane. Le cadre est en tôle galvanisée avec poignée. Le joint d'étanchéité du filtre est en mousse de polyuréthane.

Tous les filtres Absolute V HT120 sont testés et certifiés selon les spécifications des organismes de réglementation, contrôlés individuellement par balayage et certifiés conformes à la norme EN 1822:2009.

Chaque filtre dispose d'un numéro de série unique sur l'étiquette.

Avantages produit :