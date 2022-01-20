Filtre panneau terminal HEPA et ULPA Silent Hood par CAMFIL

Filtre panneau terminal HEPA (H14) et ULPA (U15, U16) avec capot en tôle. Spécialement conçu pour les applications de flux d'air turbulent et laminaire dans les salles propres et les dispositifs d'air propre. Installation facile avec un conduit flexible sur l'embout intégré.

Silent Hood est disponible à partir de la classe H13 à la classe H14 avec une efficacité à la MPPS de 99.95% à 99.995%. Le média est plissé et utilise notre technologie brevetée d’espacement contrôlé (CMS™) pour un débit d’air optimum et une meilleure performance du média.

Associée aux séparateurs hot-melt, elle garantit un espacement uniforme des plis et une capacité de former des nappes filtrantes auto-supportées. Les nappes filtrantes et le cadre forment un ensemble hermétique grâce à un mastic solide en polyuréthane.

Le cadre est en aluminium extrudé et anodisé avec un embout de connexion en partie supérieure disponible en diamètres de 305 ou 250 mm, selon le modèle. Le joint d’étanchéité est un joint intégré en polyuréthane appliqué au cadre qui élimine le risque de bypass de l’air.

Chaque filtre est testé individuellement, contrôlé et certifié selon la norme EN 1822 et dispose d'un numéro de série sur son étiquette.

Avantages produit :