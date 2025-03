Monier propose un système de fixation pour la mise en œuvre des tuiles Béton à emboîtement. Innovant, rapide à poser et fiable, INNOFIX propose une nouvelle alternative aux couvreurs.



La gamme de crochets INNOFIX comporte 4 références correspondant à un total de 14 configurations : 7 modèles de tuiles et 2 dimensions de liteaux. Grâce à un design sur-mesure, chaque crochet INNOFIX s'adapte parfaitement au galbe des tuiles compatibles et offre ainsi une bonne résistance aux vents sans créer de surépaisseur dans l'emboîtement.



Les crochets INNOFIX se posent d'une seule main (sans outil) et déclenchent un bruit rassurant lors de la pose. Ce " clic " de sécurité valide ainsi la bonne mise en œuvre de la fixation.



Enfin, INNOFIX bénéficie d'un packaging innovant et pratique : les fixations sont présentées par barrettes de 50 crochets (fini le vrac !). Un marquage couleur présent sur la boite et sur chaque crochet permet d'identifier facilement la référence correspondant à la tuile Béton concernée. Astucieux, ce marquage couleur indique également le sens de pose.