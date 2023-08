Flexcon Premium : vase d'expansion à membrane fixe

Vases d'expansion à membrane fixe pour installation en circuit fermé de chauffage et de climatisation selon EN12828, et de réfrigération. Ils permettent de maintenir stable la pression de l'installation, en récupérant temporairement le volume d'eau supplémentaire créé par le chauffage ou le refroidissement de l'installation.

La nouvelle membrane fixe en polyoléfine thermoplastique (TPO) est très flexible et fortement imperméable. Pour permettre une conservation plus longue de la pression de gonflage et éviter la corrosion, les vases d'expansion sont remplis d'azote.

