Assistez gratuitement au prochain webinaire Aalberts hydronic flow control

L’écoquartier Eureka

Nous sommes proche de Montpellier sur la commune de Castelnau-le-Lez, dans l’écoquartier Eurêka, disposant de plusieurs bâtiments tels que des commerces, bureaux, services et logements dont la conception vise à être plus durable que des constructions standards. Parmi ces logements, le dernier sorti de terre s’appelle l’Intemporelle. Au total, c’est 85 appartements répartis en 5 îlots indépendants du R+1 au R+5.

La synergie des marques Flamco et Comap

Un projet d’envergure pour le groupe qui a permis de combiner les forces des deux marques sur le chantier et de couvrir les besoins depuis la chaufferie jusqu’à l’alimentation des ventilo-convecteurs.

Au niveau de la chaufferie, des ballons tampons Flamco FlexTherm PS ont été installés afin d’obtenir un stockage d’énergie sur le circuit primaire, ceci afin de ne pas surdimensionner la chaufferie et d’optimiser le rendement sur celle-ci. Fabriqués à partir de matériaux de qualité et isolés selon des directives environnementales strictes pour fournir un rendement thermique élevé, ils sont très efficaces sur le plan énergétique.

Afin de rendre l’installation moins énergivore, qu’elle soit plus silencieuse et plus durable dans le temps, il est nécessaire de laisser s’échapper l’air et de supprimer les boues. Pour cela, c’est le purgeur d’air Flexvent Super ainsi que le séparateur de boues Flamco Clean Smart qui ont été fournis.

Le réseau d’eau chaude sanitaire et d’eau froide a été réalisé en tube multicouche MultiSkin Comap. Léger et flexible, c’est une solution de haute qualité professionnelle rapide à installer. Afin d’optimiser l’équilibrage, en plus de la vanne à pression différentielle inclus dans le MTA pour la régulation terminale de chaque logement, des vannes statiques telles que la NexusValve Fluctus ont été mises en place sur les pieds de colonne.

Pour gérer le chauffage collectif mais aussi individualiser le chauffage et l’eau chaude sanitaire par appartement à partir d’une installation de chaufferie collective, des modules thermiques d’appartement LogoMatic G2 M-Line ont été installés dans chaque logement. Son encombrement minimum et sa conception modulaire en font de réels atouts.

Un suivi technique lors de chaque étape du projet

Le service technique Aalberts hfc a su accompagner ce projet en fournissant :

un avant-projet comprenant la faisabilité du projet, une proposition de solutions techniques un planning prévisionnel et un CCTP,

une étude détaillée comprenant le dimensionnement de la chaufferie (puissance, débit, et perte de charge nécessaire), des réseaux hydrauliques et réglages recommandés pour chaque MTA

L’un de nos experts techniques, s’est rendu sur place pour le réglage des produits Flamco en chaufferie et des premiers MTA.

Grâce à l’équipe technique, l’installation est optimisée, et ce du générateur l’émetteur.

Assister au webinaire pour aller plus loin

Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, les solutions utilisées ? Aalberts hfc vous propose d’assistez au prochain webinaire en ligne qui se déroulera le mercredi 31 janvier prochain à partir de 9h. Vous avez la possibilité de suivre la formation depuis votre ordinateur ou bien depuis votre téléphone. Vous en apprendrez davantage sur le chantier référence de l’Intemporelle et les solutions installées du générateur à l’émetteur par Flamco et Comap. Cette formation sera animée par Sophie Keloganian, Technical Training Manager. Inscrivez-vous gratuitement à l’évènement.

Pour en savoir plus exit_to_app