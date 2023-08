Flextherm Eco : batterie thermique ultra compacte

Flextherm Eco est une station de charge thermique : elle convertir directement l'électricité en chaleur et la stocke pour l'approvisionnement en eau chaude pour le robinet.

Avec son format compact, Flextherm Eco s'adapte à toutes les tailles de foyers, il est auss très économique (label énergétique A+ pour les pertes de temps d’immobilisation).

La batterie est facile à installer (un raccordement à l'eau et à l'électricité 230V est suffisante) et nécessite peu d'entretien (pas de pièces mobiles). L'utilisateur peut décharger et décharger de manière infinie sans perte d'efficacité.

L'appareil fonctionne rapidement et efficacement grâce à l'absorption et à la diffusion de chaleur élevées et présente une perte de chaleur très faible, grâce au panneau isolant sous vide.

L'appareil est propre et écologique, car il ne brûle pas de gaz, ne contient pas de substances toxiques et est recyclable à 100%.