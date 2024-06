FOAMGLAS isolant en verre cellulaire - plaque surfacé

L'isolation en verre cellulaire FOAMGLAS® est un matériau isolant thermique fabriqué à partir de verre recyclé et de matériaux naturels. Il est composé de millions de cellules de verre scellées qui piègent le gaz, le rendant très isolant et durable.

Cet isolant, appelé FOAMGLAS®, contient plus de 60% de matériaux recyclés et ne contient pas de COV. Il est résistant à l'eau et à la compression, et ne se dégrade pas avec le temps. Il est également résistant aux produits chimiques oxydants. Il est disponible dans de nombreuses formes et tailles pour s'adapter aux différents bâtiments et applications industrielles.

Matériaux (détail) :

Verre cellulaire

Labels et certifications (détail) :