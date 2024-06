Verre cellulaire FOAMGLAS® : isolant thermique performant et durable

Dans le contexte des économies d'énergie et de la lutte contre le réchauffement climatique, l'isolation thermique des parois opaques (sols, murs, toitures) est cruciale. Cependant, les études montrent que les performances thermiques peuvent se dégrader avec le temps après une rénovation. Pour éviter cette dégradation, il est essentiel de choisir un isolant durable.

FOAMGLAS® : Une solution d'isolation thermique à long terme

Parmi les nombreux isolants disponibles, le verre cellulaire FOAMGLAS® se distingue par ses performances techniques exceptionnelles. Fabriqué à partir de verre recyclé et d'autres matières minérales, FOAMGLAS® est composé de petites bulles de verre étanches à l'air et à l'humidité, offrant une isolation thermique stable et durable.

La longévité : un facteur clé pour la durabilité

Avec une durée de vie de 100 ans, FOAMGLAS® n'a pas besoin d'être remplacé fréquemment, ce qui diminue la consommation de ressources et les émissions associées à la production et au transport de nouveaux isolants. Sa longévité contribue à une efficacité énergétique durable et à des coûts d'entretien réduits.

Pour une isolation thermique durable et efficace, le choix d'un isolant performant à long terme est crucial. Le verre cellulaire FOAMGLAS® se distingue par sa résistance à l'humidité, son absence de tassement et sa capacité à maintenir ses propriétés thermiques pendant toute la durée de vie du bâtiment, offrant ainsi une solution fiable et économiquement avantageuse.

Les avantages du verre cellulaire FOAMGLAS® :