Le verre cellulaire FOAMGLAS® : un isolant thermique performant qui conserve ses propriétés pendant des décennies

Le fait que l’isolant FOAMGLAS® ait une durée de vie de 100 ans* signifie qu’il n’a pas besoin d’être remplacé pendant toute la durée de vie du bâtiment. Cela réduit considérablement la consommation de ressources, d’énergie et les émissions générées par la production, le transport et le recyclage des nouveaux isolants.

La durabilité est souvent associée à des concepts tels que l’économie circulaire et le recyclage. Cependant, la longévité est également un aspect important souvent négligé. Une solution durable doit être capable de résister à l’épreuve du temps sans nécessiter de remplacement fréquent.