Construire pour l'avenir avec les toitures actives FOAMGLAS®

Nous, les humains, avons tendance à percevoir l'avenir comme quelque chose de lointain. Pourtant, la vérité est que l'avenir est plus proche qu'il n'y paraît, et que nous devons dès maintenant nous y préparer. Que ce soit en planifiant nos villes, en utilisant au mieux les ressources disponibles ou en assurant la longévité et la flexibilité de nos bâtiments, l'heure est à l'action.

L'époque où les toitures n'étaient qu'une simple couverture pour les bâtiments est révolue. L'accélération de la croissance démographique nous oblige à repenser la manière dont nous exploitons les espaces, stimulant ainsi créativité et innovation.

Cependant, l'utilisation créative de l'espace n'est pas sans défi. Nous devons réfléchir aux risques et aux exigences structurelles et techniques, et nous assurer que nos solutions sont solides, stables et durables.

C'est là qu'intervient l'isolant FOAMGLAS® d'Owens Corning. Grâce à ses produits et applications, vous pouvez être certain que, quel que soit le type de toiture que vous envisagez ou si vous décidez d'en changer l'usage dans 10, 20 ou 50 ans, l'isolant FOAMGLAS® restera en place, sans se déformer ni s'imbiber.

Voici quelques idées pour vous aider à imaginer le potentiel de vos toitures :

Toitures végétalisées, pour assainir l'air et les espaces communs

Toitures-parcs, pour profiter d'un espace vert sans sortir de chez soi

Toitures solaires, pour produire de l'énergie propre

Toitures-parkings, pour optimiser l'utilisation de l'espace

Toitures bleues, pour collecter et stocker l'eau de pluie

Toitures partagées, pour des événements sociaux ou professionnels

Toitures sportives, pour des activités récréatives

Les possibilités sont infinies, et FOAMGLAS®, avec sa durée de vie de 100 ans*, est le seul isolant sur le marché à offrir tous ces avantages en un seul produit.

* FDES - EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, publié par l'IBU.