Formation des professionnels du bâtiment à la rénovation énergétique performante

Public concerné : Artisans indépendants, chefs d'entreprises artisanales du bâtiment et chefs d'équipe, architectes, maître d'oeuvre, poseurs.

Durée : 24 heures réparties sur 3 jours, consécutifs ou non, pour s’adapter aux agendas de chacun.

Organisation pédagogique : Alternance entre théorie, études de cas, mise en pratique et échanges en groupe.

Objectifs : Acquérir des méthodes collaboratives pour travailler en groupement / Maîtriser la rénovation énergétique performante en une étape ou en deux, avec gestion des interfaces / Atteindre une consommation énergétique moyenne de 50 kWh/m²/an après travaux.

Apports principaux : Commercial, organisationnel, technique.

Horaires : 9h00 - 18h00.

Effectif : 6 à 16 participants par session.

Tarif : 1 050 € net de TVA par personne, hors cofinancements mobilisables selon le profil et la zone géographique.

Lieu : Consultez le calendrier des sessions pour connaître les lieux et dates disponibles.