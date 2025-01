Formation ImmoRéno : maîtrisez la rénovation énergétique pour booster vos transactions immobilières

Public concerné : Agents immobiliers, mandataires, responsables d’agences, promoteurs-rénovateurs, réseaux d’agences et organisations professionnelles.

Durée : 20 heures réparties sur 5 demi-journées.

Organisation pédagogique : Alternance entre e-learning interactif (vidéos, quiz) et classes inversées (mises en situation, études de cas, jeux de rôle).

Objectifs : Définir des projets d’acquisition avec travaux, maîtriser les aides financières, dynamiser les ventes de passoires énergétiques et acquérir plus de mandats exclusifs.

Lieu : En présentiel, selon calendrier.

Effectif : De 8 à 15 participants par session.

Tarif : 600 € net de TVA, avec prise en charge intégrale possible par les OPCO.

Livrables : Fiches pratiques, simulateur de projets, guide des aides à la rénovation 2024, supports de formation.

Certification : Attestation de formation remise à l’issue du parcours.