Formation Réno'Pros : devenez formateur indépendant du réseau Dorémi

Réno'Pros : devenez formateur accompagnateur indépendant au sein du réseau Dorémi

Rejoignez les plus de 100 formateurs indépendants du réseau Dorémi et accompagnez des artisans dans la rénovation énergétique performante de maisons individuelles. Cette formation, destinée aux maîtres d’œuvre, architectes ou professionnels du bâtiment en activité, vous permettra de développer une nouvelle posture pédagogique et de transmettre vos compétences techniques, organisationnelles et commerciales.

Pendant quatre semaines réparties sur quatre mois, vous alternerez entre séquences pédagogiques, mises en situation pratiques et études de cas. Vous apprendrez à structurer des collectifs de travail et à garantir des résultats performants, avec un suivi qualité selon les standards Dorémi. En intégrant ce réseau, vous aurez la liberté d’organiser votre activité en tant que formateur indépendant tout en participant à des projets ambitieux et concrets.

Basée à Alixan, dans la Drôme, cette formation offre un cadre immersif et stimulant pour approfondir votre expertise.

Labels et certifications (détail) :