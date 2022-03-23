Goliath : échafaudage roulant

Le Goliath est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec des montants de 45 mm, des planchers acier de 113 x 60 cm lui conférant une robustesse inégalée. Sa base et ses garde-corps monobloc permettent un montage simple et rapide.

Il est équipé de deux portillons pour des accès par l'extérieur. La hauteur de travail maximale est fixée à 4 m.