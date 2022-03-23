ConnexionS'abonner
Goliath : échafaudage roulant

TUBESCA-COMABI

Le Goliath est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec des montants de 45 mm, des planchers acier de 113 x 60 cm lui conférant une robustesse inégalée. Sa base et ses garde-corps monobloc permettent un montage simple et rapide.

Il est équipé de deux portillons pour des accès par l'extérieur. La hauteur de travail maximale est fixée à 4 m.

Usage ultra-intensif
Utilisation sol plat
Hauteur de travail maxi 3,90 m
Dimensions intérieures plancher 1,10 x 0,60 m
Dimensions extérieures plancher 1,20 x 0,60 m
Encombrement 1,245 x 0,71 m
Charge maxi 200 kg/m2 | Garantie 5 ans

  • Aciers

  • Génie civil
  • Industrie
