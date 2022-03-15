Graneet : La solution de gestion commerciale des meilleurs dirigeants du BTP

Graneet est la première solution de gestion commerciale 100% pensée pour les PME du BTP, qui vous rend la sérénité.

C’est le logiciel des meilleurs dirigeants du BTP qui vous aide à mieux appréhender le suivi financier de votre activité et à booster vos marges en vous fournissant une visibilité et une transparence sur votre business, en temps réel.

Les fonctionnalités clés de Graneet :

Devis et chiffrage : en déboursé ou en prix de vente, vous pouvez chiffrer avec précision vos devis dans Graneet et ils seront prêt à l’emploi pour vos clients. Il est aussi possible de gagner du temps en utilisant une bibliothèque de prix.

: en déboursé ou en prix de vente, vous pouvez chiffrer avec précision vos devis dans Graneet et ils seront prêt à l’emploi pour vos clients. Il est aussi possible de gagner du temps en utilisant une bibliothèque de prix. Gestion des appels d’offres : grâce à notre fonction d’import de DPGF, vous pouvez directement chiffrer les appels d’offres dans Graneet sans ressaisie.

: grâce à notre fonction d’import de DPGF, vous pouvez directement chiffrer les appels d’offres dans Graneet sans ressaisie. Gestion de chantiers : Graneet vous donne des indicateurs clés sur votre activité au niveau des chantiers ou de l’entreprise et vous permet de facilement piloter votre activité. Grâce au module Contrôle de Gestion, vous pouvez aussi enregistrer et allouer vos dépenses de main d'œuvre, de fournitures ou de sous-traitance par chantier.

: Graneet vous donne des indicateurs clés sur votre activité au niveau des chantiers ou de l’entreprise et vous permet de facilement piloter votre activité. Grâce au module Contrôle de Gestion, vous pouvez aussi enregistrer et allouer vos dépenses de main d'œuvre, de fournitures ou de sous-traitance par chantier. Facturation : facturez simplement ou à l’avancement vos chantiers et suivez l'évolution du statut de votre facture, de la validation en interne, jusqu'à l'acceptation de votre client. Graneet effectue pour vous tous les calculs (auto-liquidation, retenue de garantie, compte pro-rata…) et vos factures sont éditées automatiquement en PDF ou Excel.

: facturez simplement ou à l’avancement vos chantiers et suivez l'évolution du statut de votre facture, de la validation en interne, jusqu'à l'acceptation de votre client. Graneet effectue pour vous tous les calculs (auto-liquidation, retenue de garantie, compte pro-rata…) et vos factures sont éditées automatiquement en PDF ou Excel. Trésorerie et finance : pointez vos encaissements et paiements afin de suivre votre trésorerie.

Les avantages de Graneet :

→ Visualisez vos chiffres clés en temps réel

Vous avez accès à des tableaux de bord, au niveau de l'entreprise et par chantier, directement actionnables et accessibles sans paramétrage préalable.

Nous les avons construits en collaboration avec nos clients pour qu'ils vous donnent toutes les informations nécessaires au pilotage de votre entreprise !

→ Travaillez de n'importe où

Un TS à chiffrer sur un chantier ? Un devis à finaliser à la maison ? Des modifications à faire en déplacement ? Graneet est une application web. Vous pouvez l'emporter partout avec vous !

Que vous deviez envoyer un devis de chez vous, vérifier la dernière situation envoyée lors de la réunion de chantier, ou valider un DGD en déplacement, une connexion internet suffit.

→ Collaborez avec l'ensemble de votre équipe

Toute votre entreprise collabore au sein de la solution.

L'information est centralisée et vous pouvez suivre les devis effectués par vos équipes, valider les situations d'avancement de vos conducteurs de travaux, et garder un oeil sur le suivi des encaissements.

Plus rien ne vous échappe !