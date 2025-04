Et si on parlait hygiène et prévention autour d’un café ?

Voici un kit d'animation sécurité clé en main pour échanger sur ce thème avec vos compagnons.

Il comprend une vidéo, une affiche, des conseils utiles et un quiz. On peut les utiliser un par un, pour en parler quelques minutes ensemble ou organiser une animation de 10 min en téléchargeant le kit complet... À vous de choisir !