Mal connu, le risque chimique dans le BTP touche pourtant la majorité des métiers. À travers une campagne nationale, l’OPPBTP propose outils, formation et mobilisation pour inverser la tendance et protéger la santé des professionnels.

Peintures, solvants, colles, résines, ciment… Autant de produits chimiques à risque que les professionnels du BTP manipulent chaque jour, parfois sans même en avoir conscience. Si les risques physiques comme les chutes ou les accidents de circulation sont bien identifiés, le risque chimique, lui, reste largement invisible aux yeux de nombreux artisans, ouvriers et encadrants.

Et pourtant, ses conséquences peuvent être graves, immédiates ou différées : brûlures, irritations, troubles respiratoires, atteintes à la fertilité, cancers.

Face à ce constat, l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a lancé une grande campagne de sensibilisation en 2025, avec un objectif : faire du risque chimique une priorité de prévention dans toutes les entreprises du secteur.

Un danger quotidien encore trop peu perçu

Et l’enjeu est de taille. Une enquête menée en janvier 2025 auprès de plus de 5 700 professionnels du BTP a révélé une sous-estimation massive du risque chimique : 67 % des répondants affirment ne pas ou peu utiliser de produits chimiques, alors même que ces derniers sont présents dans la quasi-totalité des métiers du secteur.

Si une majorité de professionnels pensent être bien informés, seuls 29 % ont été réellement formés, et peu consultent les étiquettes ou les fiches de sécurité avant usage. Résultat : les effets graves à long terme, comme les cancers ou les troubles de la fertilité, restent mal connus, voire ignorés.

Former, informer, prévenir...

L’OPPBTP mise sur une campagne de communication au ton décalé pour sensibiliser les professionnels du BTP au risque chimique. Grâce à des visuels percutants et le slogan « Stop ! Avant les travaux, regarde les pictos », elle utilise l’humour, afin d'encourager chacun à vérifier les pictogrammes de danger avant d’utiliser un produit.

L'organisme va au-delà de la sensibilisation en mettant à disposition un outil d'inventaire des produits chimiques, accessible en ligne et sur mobile. Cet outil, accessible sur l’espace personnel de preventionbtp.fr permet aux entreprises, y compris les plus petites, de réaliser un inventaire de leurs produits chimiques, d'accéder aux fiches de sécurité, d’identifier les substances les plus dangereuses (dont les CMR), et de trouver des alternatives moins nocives.

« Simple et efficace, son utilisation doit à la fois contribuer à enrichir la base de données sur le sujet, mais aussi et surtout permettre aux entreprises d’engager des actions pour limiter l’exposition de leurs compagnons au risque chimique », déclare Paul Duphil, Secrétaire général de l’OPPBTP.

Pour renforcer le message, l’OPPBTP s’est associé à la Ligue contre le cancer. Un principe simple a été instauré : pour chaque produit chimique ajouté à l’inventaire par une entreprise, un euro est reversé à la Ligue. Un geste symbolique et concret qui vise à collecter au moins 10 000 euros, pour soutenir la recherche et la prévention.

Par Marie Gérald

