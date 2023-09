Identification et gestion des bâtiments en péril - RISQ2

Catégorie : Formation continue

Les maires et leurs services se trouvent régulièrement confrontés à des situations où des immeubles ou des parties du bâtiment risquent de s’effondrer ou de tomber, mettant ainsi en danger la sécurité des occupants, des voisins ou des usagers. Les effondrements des immeubles situés rue d’Aubagne à Marseille ont mis en lumière la nécessité d’identifier et gérer les bâtiments dits en péril. L’application des différentes procédures de péril dépendant de l’origine et du type de désordres, il est donc indispensable de pouvoir d’effectuer un diagnostic précis.



Objectifs :

Définir et identifier les bâtiments présentant des pathologies pouvant aller jusqu’à sa ruine.

Connaître les outils permettant de gérer la situation de ces bâtiments.

Diplôme préparé : Autre Thème : Prévention des Pathologies Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Toute personne travaillant au sein d’une Direction Bâtiment, Direction de l’Urbanisme, Direction Sécurité et Prévention dans une mairie ou un établissement public de coopération intercommunale - Bailleurs

Programme :

9h-12h30 Romain MEGE, CSTB



Présentation du contexte des pathologies dans le bâtiment existant :

Statistiques Sycodés AQC.

Contexte assurantiel – décennale et garantie de bon fonctionnement.

Contexte propre au diagnostic des bâtiments existants.



Comprendre le fonctionnement d’un bâtiment existant :

Fonctionnement structural.

Gestion de l’eau dans le bâtiment.

Humidité.



Exemples de bâtiment ancien courant :

Habitat collectif dense du XVIIIème siècle.

Habitat type Haussmannien.



14h-17h30 Romain MEGE, CSTB



Réaliser un diagnostic et étude de cas.



Réaliser un diagnostic :

Récupération d’information.

Apprendre à lire les fissures.

Exemples de pathologies.

Reconnaissance des sols et des fondations.



Étude de cas :

Analyse de 3 à 4 cas d’études en concertation avec les participants ou selon des cas d’études déjà réalisés par le CSTB.



