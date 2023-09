Toitures et façades végétalisées : panorama des solutions et évolutions technologiques - TEC55

Catégorie : Formation continue

Avec le développement des technologies en termes de matériaux, de supports suspendus, de substrats, de techniques d'arrosage, la végétalisation sur les toitures et façades connaît un essor tant au niveau de la maîtrise d’ouvrage que de la maîtrise d’œuvre notamment pour répondre aux enjeux environnementaux. Porté par les industriels de l’étanchéité de nouvelles solutions sont apparus pour répondre à ce développement de la végétalisation en zone urbaine.



Objectifs :

Connaître différentes solutions techniques de façades et toitures végétalisées.

Identifier les critères de choix des solutions en fonction des contraintes.

Connaître les avantages et les limites des systèmes utilisés.

Permettre leur valorisation à travers les labels environnementaux.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Architectes - Bureaux d’études et d'ingénierie – Contrôleurs techniques – Gestionnaires de parcs immobiliers - Responsables maintenance et exploitation - Responsables projets de construction et réhabilitation - Industriels - fabricants - Entreprises de travaux d’étanchéité de toitures - Paysagistes

Programme :

9h-17h30

Claire GROSBELLET, Responsable Recherche et Développement, FLORENTAISE



Rappel de la réglementation et des normes :

Textes réglementaires.

Les DTU.

Règles professionnelles.



La toiture dite « écologique » :

Définitions.

Rappel des fonctionnalités d’une toiture, les technologies.



La toiture végétale :

Le principe et les usages.

Les apports sur le confort d’été, l’isolation phonique.

La rétention et le cycle de l’eau.

Les techniques de construction et de mise en œuvre.

La maintenance.

Les risques de pathologie : état des lieux, points de vigilance.



Les façades végétalisées :

Les différents procédés existants.

Les conditions de mise en œuvre.

Les fonctions paysagères et environnementales.

La gestion.

La maintenance.

L’entretien.



Présentations d’études et de réalisation :

Aspects techniques et environnementaux.

Conclusions et retours d’expériences.

Innovations et nouvelles technologies.



Sessions :