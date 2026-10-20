Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie propose une formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée à l’isolation thermique des murs par l’extérieur (ITE).

Une formation technique et réglementaire pour les professionnels

Public visé : artisans, chefs d’entreprises du bâtiment, salariés et professionnels du bâtiment souhaitant obtenir ou renouveler la reconnaissance RGE travaux.

Cette formation permet aux professionnels impliqués dans les travaux de rénovation de développer leurs compétences en matière de rénovation de bâtiment, d'acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité afin d’éviter les principaux écarts et risques de pathologies et de préparer aux différents QCM RGE selon la catégorie de travaux visée (12).

Contenu et savoir-faire développés

Les participants apprendront à :

Comprendre les transferts thermiques dans le bâtiment .

. Identifier les typologies et caractéristiques des isolants thermiques existants sur le marché.

existants sur le marché. Maîtriser les procédés d’isolation thermique par l’extérieur des parois verticales.

des parois verticales. Repérer les principaux écarts et pathologies observés sur les travaux en lien avec cette catégorie de travaux.

observés sur les travaux en lien avec cette catégorie de travaux. Respecter les exigences réglementaires .

. Distinguer les pratiques en bâti moderne/contemporain et en bâti ancien .

. Anticiper et gérer les interfaces et interactions avec les autres corps d'états ou catégories de travaux.

ou catégories de travaux. Vérifier et contrôler la bonne réalisation des travaux .

. Identifier et intégrer les aides financières existantes en fonction de la situation et du revenu fiscal du client.

Le passage du test de positionnement et du QCM d'évaluation de fin de formation est réalisé gratuitement sur la plateforme FEEBAT. Le QCM RGE, payant, est réalisé sur la plateforme CERTIBAT.

Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique

Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio, conçoit des formations spécialisées pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Son objectif est de proposer une offre pédagogique adaptée aux enjeux techniques et aux exigences réglementaires.

La formation s’appuie sur une présentation interactive, des échanges d’expériences et questions-réponses, des études de cas à travers des visites virtuelles, des quiz d’ancrage et un film pédagogique.

Informations pratiques

Durée : 7 heures (1 jour)

7 heures (1 jour) Format : présentiel ou distanciel

présentiel ou distanciel Tarif : 250 € HT (20 % de TVA)

250 € HT (20 % de TVA) Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier

Maîtriser les fondamentaux de son métier Participants : 4 à 15

Développez votre expertise dès maintenant !

Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Isolation thermique des murs par l’extérieur » pour développer vos compétences en matière de rénovation de bâtiment et acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité.

