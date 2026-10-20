Isolation thermique par l'intérieur des bâtiments (ITI) - FEEBAT RENOPERF

Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie propose une formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée à l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments (ITI).

Une formation technique et réglementaire pour les professionnels

Public visé : artisans, chefs d’entreprises du bâtiment, salariés et professionnels du bâtiment souhaitant obtenir ou renouveler la reconnaissance RGE travaux.

Cette formation permet aux professionnels impliqués dans les travaux de rénovation de développer leurs compétences en matière de rénovation de bâtiment, d’acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité afin d’éviter les principaux écarts et risques de pathologies et de se préparer aux différents QCM RGE selon la ou les catégorie(s) de travaux visée(s) (11, 14, 15).

Contenu et savoir-faire développés

Les participants apprendront à :

Comprendre les transferts thermiques dans le bâtiment .

. Identifier les typologies et caractéristiques des isolants thermiques existants sur le marché.

existants sur le marché. Maîtriser les procédés d’isolation par l’intérieur pour les 3 catégories de travaux concernées (parois verticales, plancher haut, plancher bas).

pour les 3 catégories de travaux concernées (parois verticales, plancher haut, plancher bas). Comprendre les principaux écarts et pathologies observés sur ces 3 catégories de travaux et mettre en œuvre les moyens pour les éviter.

observés sur ces 3 catégories de travaux et mettre en œuvre les moyens pour les éviter. Respecter les exigences réglementaires .

. Distinguer les pratiques en bâti moderne/contemporain et en bâti ancien .

. Vérifier et contrôler la bonne réalisation des travaux .

. Recueillir les besoins du client, argumenter ses choix techniques et économiques.

Une évaluation optionnelle par QCM permet de se situer en amont du QCM RGE. L’examen QCM RGE Certibat est réalisé en présence du formateur sur la plateforme CERTIBAT.

Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique

Cette formation répond aux nouveaux cahiers des charges de formation en matière de performance énergétique définis dans l’arrêté du 19 décembre 2014 modifié par arrêté du 17 mars 2025. Elle constitue un prérequis pour tout professionnel engagé dans l’obtention de la qualification ou de la certification RGE ou souhaitant compléter son signe RGE.

La formation s’appuie sur une présentation interactive, des échanges d’expériences et questions-réponses, des études de cas à travers des visites virtuelles, des quiz d’ancrage et un film pédagogique.

Informations pratiques

Durée : 7 heures

7 heures Format : présentiel ou distanciel

présentiel ou distanciel Tarif : 250 € HT

250 € HT Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier

Maîtriser les fondamentaux de son métier Objectif : Connaître les principes et technologies d’isolation thermique par l’intérieur (ITI)

Développez votre expertise dès maintenant !

Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Isolation thermique par l’intérieur des bâtiments (ITI) » pour développer vos compétences en matière de rénovation de bâtiment et acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité.

