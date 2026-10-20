Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie propose une formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée à l’isolation thermique des toitures par l’extérieur et fenêtres de toit.

Une formation technique et réglementaire pour les professionnels

Public visé : artisans, chefs d'entreprises du bâtiment, salariés et professionnels du bâtiments souhaitant obtenir ou renouveler la reconnaissance RGE travaux.

Cette formation permet aux professionnels impliqués dans les travaux de rénovation de développer leurs compétences en matière de rénovation de bâtiment, d’acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité afin d’éviter les principaux écarts et risques de pathologies et de se préparer aux différents QCM RGE selon les catégories de travaux visées (10 et 13).

Contenu et savoir-faire développés

Les participants apprendront à :

Comprendre les transferts thermiques dans le bâtiment .

. Identifier les typologies et caractéristiques des matériaux d'isolation thermique des parois opaques et vitrées, en toiture.

des parois opaques et vitrées, en toiture. Maîtriser les différents procédés d’isolation des toitures par l’extérieur .

. Maîtriser les différents types de mise en œuvre de fenêtre de toit .

. Respecter les exigences réglementaires .

. Anticiper et gérer les interfaces et interactions avec les autres lots .

. Vérifier et contrôler la bonne réalisation des travaux .

. Identifier et intégrer les aides financières existantes en fonction de la situation et du revenu fiscal du client.

Une évaluation par QCM est prévue avec le passage du test de positionnement et du QCM d'évaluation de fin de formation sur la plateforme FEEBAT. Le QCM RGE est réalisé sur la plateforme CERTIBAT.

Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique

Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio, conçoit des formations spécialisées pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Son objectif est de proposer une offre pédagogique pertinente, adaptée aux évolutions du marché, aux enjeux techniques et aux exigences réglementaires.

Grâce à une équipe d’experts métiers et d’ingénierie pédagogique, l’Académie accompagne les participants à travers des contenus interactifs, des études de cas et un apprentissage actif, favorisant l’acquisition de compétences directement applicables sur le terrain.

Informations pratiques

Durée : 7 heures (1 jour)

7 heures (1 jour) Format : présentiel ou distanciel

présentiel ou distanciel Tarif : 250 € HT

250 € HT Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier

Maîtriser les fondamentaux de son métier Participants : 4 à 15

Développez votre expertise dès maintenant !

Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Isolation thermique des toitures par l’extérieur et fenêtres de toit » pour développer vos compétences en matière de rénovation de bâtiment et acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité.

