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Remplacement de menuiseries extérieures verticales

Hellio Académie
Remplacement de menuiseries extérieures verticales - Batiweb

Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie propose une formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée au remplacement de menuiseries extérieures verticales.

Une formation technique et réglementaire pour les professionnels

Public visé : artisans, chefs d'entreprises du bâtiment, salariés et professionnels du bâtiment souhaitant obtenir ou renouveler la reconnaissance RGE travaux

Cette formation permet aux professionnels impliqués dans les travaux de rénovation de développer leurs compétences en matière de rénovation de bâtiment, d’acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité afin d’éviter les principaux écarts et risques de pathologies et de préparer aux différents QCM RGE selon la catégorie de travaux visée (9).

Contenu et savoir-faire développés

Les participants apprendront à :

  • Comprendre les transferts thermiques dans le bâtiment.
  • Identifier les typologies et caractéristiques des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur.
  • Maîtriser les différents types de mise en œuvre.
  • Pour le bâti ancien, maîtriser les solutions alternatives au simple remplacement des menuiseries.
  • Repérer les principaux écarts et pathologies observés en lien avec ces travaux et mettre en œuvre les moyens pour les éviter.
  • Respecter les exigences réglementaires.
  • Anticiper et gérer les interfaces et interactions avec les autres lots.
  • Vérifier et contrôler la bonne réalisation des travaux.

Le passage du test de positionnement et du QCM d'évaluation de fin de formation est réalisé gratuitement sur la plateforme FEEBAT. Le QCM RGE, payant, est réalisé sur la plateforme CERTIBAT.

Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique

Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio, conçoit des formations spécialisées pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Son objectif est de proposer une offre pédagogique pertinente, adaptée aux évolutions du marché, aux enjeux techniques et aux exigences réglementaires.

Grâce à une équipe d’experts métiers et d’ingénierie pédagogique, l’Académie accompagne les participants à travers des contenus interactifs, des études de cas et un apprentissage actif, favorisant l’acquisition de compétences directement applicables sur le terrain.

Informations pratiques

Durée : 7 heures (1 jour)
Format : présentiel ou distanciel
Tarif : 250 € HT
Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier
Participants : 4 à 15

Développez votre expertise dès maintenant !

Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Remplacement de menuiseries extérieures verticales » pour développer vos compétences en matière de rénovation de bâtiment et acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité.
 

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Génie civil
  • Autre
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