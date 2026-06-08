Certification RGE : formez-vous pour l’obtenir et la renouveler

Pour les professionnels du bâtiment, disposer d’une qualification RGE représente aujourd’hui un véritable levier de développement commercial. Elle permet non seulement de répondre aux exigences réglementaires, mais également de rassurer les clients en valorisant les compétences techniques de l’entreprise.

Cependant, obtenir ou renouveler sa certification nécessite de suivre des formations adaptées et conformes aux exigences des organismes de qualification.

Se former pour obtenir sa certification RGE

Hellio Académie accompagne les professionnels dans leurs démarches grâce à une offre de formation dédiée aux métiers de la rénovation énergétique.

Les parcours proposés permettent d’acquérir les connaissances indispensables sur :

les principes de la rénovation énergétique performante ;

les exigences réglementaires ;

les dispositifs d’aides à la rénovation ;

les bonnes pratiques techniques ;

les attentes des organismes certificateurs.

Les formations FEEBAT constituent notamment une référence pour les professionnels souhaitant accéder à une qualification RGE.

Anticiper le renouvellement de sa qualification

Une certification RGE n’est pas acquise définitivement. Son renouvellement impose une mise à jour régulière des connaissances et le respect de critères précis.

Afin d’éviter toute interruption de qualification, il est recommandé d’anticiper les échéances de renouvellement et de planifier les formations nécessaires plusieurs mois à l’avance.

Grâce à son expertise dans le secteur de la transition énergétique, Hellio Académie propose des formations adaptées aux évolutions réglementaires et aux nouvelles exigences du marché.

Un enjeu stratégique pour les années à venir

Avec l’accélération des politiques de rénovation énergétique et la montée en puissance des dispositifs d’aides, la qualification RGE reste un élément clé pour les entreprises souhaitant se positionner durablement sur ce marché.

Se former aujourd’hui, c’est préparer la croissance de demain et garantir sa conformité aux exigences du secteur.

Pour découvrir l’ensemble des formations dédiées à la certification RGE et au renouvellement des qualifications, rendez-vous sur le site de Hellio Académie.

Pour en savoir plus exit_to_app