Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie propose une formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée à l’offre de rénovation énergétique en bouquet de travaux.

Une formation technique et réglementaire pour les professionnels

Public visé : artisans, chefs d’entreprises du bâtiment, salariés et professionnels du bâtiment souhaitant obtenir ou renouveler la reconnaissance RGE travaux.

Cette formation permet aux professionnels impliqués dans les travaux de rénovation de développer leurs compétences en matière de rénovation de bâtiment, d’acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité et de se préparer aux différents QCM RGE selon la catégorie de travaux visée (8).

Contenu et savoir-faire développés

Les participants apprendront à :

Apprécier les enjeux d’une offre en bouquet de travaux dans le cadre des différents niveaux de rénovation énergétique visés, leurs définitions réglementaires et leurs exigences.

dans le cadre des différents niveaux de rénovation énergétique visés, leurs définitions réglementaires et leurs exigences. Identifier les qualifications et certifications correspondantes et les exigences associées.

et les exigences associées. Positionner les différents audits , leurs enjeux et leur utilisation en fonction du projet de rénovation.

, leurs enjeux et leur utilisation en fonction du projet de rénovation. Identifier les rôles et missions de l’entreprise et de ses intervenants dans le cadre d’une offre en bouquet de travaux.

dans le cadre d’une offre en bouquet de travaux. Anticiper les problématiques de coordination de chantier, ordonnancement et interactions entre les différents lots .

. Analyser et exploiter un audit énergétique conforme à la réglementation pour construire une offre en bouquet de travaux.

pour construire une offre en bouquet de travaux. Réaliser une proposition technique et financière globale intégrant les interfaces entre lots, la coordination de chantier, les travaux induits et les aides financières existantes.

Une évaluation optionnelle par QCM permet aux stagiaires de se situer en amont du QCM RGE. L’examen QCM RGE Certibat est réalisé en présence du formateur sur la plateforme CERTIBAT.

Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique

Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio, conçoit des formations spécialisées pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Son objectif est de proposer une offre pédagogique pertinente, adaptée aux évolutions du marché, aux enjeux techniques et aux exigences réglementaires.

Grâce à une équipe d’experts métiers et d’ingénierie pédagogique, l’Académie accompagne les participants à travers des contenus interactifs, des études de cas et un apprentissage actif, favorisant l’acquisition de compétences directement applicables sur le terrain.

Informations pratiques

Durée : 14 heures

14 heures Format : présentiel ou distanciel

présentiel ou distanciel Tarif : 500 € HT

500 € HT Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier

Maîtriser les fondamentaux de son métier Participants : 4 à 15 participants

Développez votre expertise dès maintenant !

Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Offre de rénovation énergétique en bouquet de travaux » pour développer vos compétences en matière de rénovation de bâtiment et acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité.

