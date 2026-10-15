Hellio Académie enrichit son offre de formations FEEBAT RENOPERF
Hellio Académie élargit son offre de formations pour les professionnels du bâtiment
Face aux évolutions réglementaires et aux exigences croissantes en matière de performance énergétique, les professionnels du bâtiment doivent adapter leurs pratiques et renforcer leurs compétences. Hellio Académie enrichit son catalogue avec de nouvelles formations du programme FEEBAT RENOPERF, consacrées aux principaux travaux de rénovation énergétique.
L’objectif : permettre aux artisans, salariés et professionnels du bâtiment de maîtriser les bonnes pratiques de mise en œuvre, d’identifier les principaux écarts et risques de pathologies et de se préparer aux différents QCM RGE selon leur domaine d’activité.
Des formations dédiées aux principaux métiers de la rénovation
La nouvelle offre FEEBAT RENOPERF proposée par Hellio Académie couvre plusieurs catégories de travaux :
- Isolation thermique par l’intérieur des bâtiments (ITI)
- Isolation thermique des murs par l’extérieur (ITE)
- Isolation thermique des toitures par l’extérieur et fenêtres de toit
- Remplacement de menuiseries extérieures verticales
- Mise en œuvre des systèmes de ventilation dans des bâtiments existants
- Offre de rénovation énergétique en bouquet de travaux
- Mise en œuvre de chaudières gaz HPE/THPE ou à micro-cogénération gaz et régulation associée
Ces formations abordent les enjeux techniques et réglementaires propres à chaque activité : analyse de l’existant, choix des solutions, règles de conception et de mise en œuvre, gestion des interfaces entre corps d’état, contrôle de la bonne réalisation des travaux ou encore prise en compte des aides financières.
Accompagner les professionnels vers la montée en compétences
À travers le programme FEEBAT RENOPERF, Hellio Académie accompagne les professionnels dans l’évolution de leurs pratiques et leur parcours de qualification RGE.
Les formations s’appuient sur une pédagogie mêlant apports techniques, échanges d’expériences, études de cas, visites virtuelles et quiz afin de faciliter l’application des connaissances sur le terrain.
Avec cette nouvelle offre, Hellio Académie confirme sa volonté d’accompagner les acteurs du bâtiment dans la réalisation de rénovations énergétiques performantes et de qualité.
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