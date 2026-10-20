Mise en œuvre des systèmes de ventilation dans des bâtiments existants
Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie propose une formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée à la mise en œuvre des systèmes de ventilation dans des bâtiments existants.
Une formation technique et réglementaire pour les professionnels
Public visé : artisans, chefs d'entreprises du bâtiment, salariés et professionnels du bâtiments souhaitant obtenir ou renouveler la reconnaissance RGE travaux.
Cette formation permet aux professionnels impliqués dans les travaux de rénovation de développer leurs compétences en matière de rénovation de bâtiment, d'acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité afin d’éviter les principaux écarts et risques de pathologies et de préparer aux différents QCM RGE selon la catégorie de travaux visée (8).
Contenu et savoir-faire développés
Les participants apprendront à :
- Repérer les sources de polluants.
- Identifier les grands principes de ventilation et technologies associées.
- Repérer les principaux écarts et pathologies observés en lien avec la ventilation mécanique et mettre en œuvre les moyens pour les éviter.
- Respecter les exigences réglementaires.
- Appliquer les bonnes pratiques de conception et les principales règles de dimensionnement et mise en œuvre en vue d’éviter les principaux écarts et pathologies observés.
- Gérer les interfaces et l’ordonnancement des travaux.
- Vérifier, contrôler et mettre en service son installation.
- Expliquer le fonctionnement et l’intérêt d’entretenir son installation de ventilation à son client.
- Identifier et intégrer les aides financières existantes en fonction de la situation et du revenu fiscal du client.
Le passage du test de positionnement et du QCM d'évaluation de fin de formation est réalisé gratuitement sur la plateforme FEEBAT. Le QCM RGE, payant, est réalisé sur la plateforme CERTIBAT.
Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique
Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio, conçoit des formations spécialisées pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Son objectif est de proposer une offre pédagogique pertinente, adaptée aux évolutions du marché, aux enjeux techniques et aux exigences réglementaires.
Grâce à une équipe d’experts métiers et d’ingénierie pédagogique, l’Académie accompagne les participants à travers des contenus interactifs, des études de cas et un apprentissage actif, favorisant l’acquisition de compétences directement applicables sur le terrain.
Informations pratiques
- Durée : 7 heures (1 jour)
- Format : présentiel ou distanciel
- Tarif : 250 € HT
- Prérequis : Maîtriser les fondamentaux de son métier
- Participants : 4 à 15
Développez votre expertise dès maintenant !
Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Mise en œuvre des systèmes de ventilation dans des bâtiments existants » pour développer vos compétences en matière de rénovation de bâtiment et acquérir les clés d’une rénovation énergétique de qualité.
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Génie civil
- Autre
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