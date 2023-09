Isolation thermique en neuf et en rénovation : produits, mise en œuvre, entretien et pathologies - TEC2

Catégorie : Formation continue

Une réduction durable de la consommation d’énergie des bâtiments neufs et existants, passe avant tout par une bonne isolation thermique du bâti. Bien connaître les matériaux et les techniques d’isolation ainsi que leur mise en œuvre est un atout pour mieux choisir les solutions et éviter les risques de pathologie qui en résultent.



Objectifs :

Connaître les grandes familles de techniques et matériaux d’isolation.

Dimensionner les solutions au regard de la réglementation.

Identifier les critères de choix des produits et techniques en fonction des contraintes.

Mieux appréhender les phénomènes de transferts d’humidité.

Repérer les différentes pathologies issues d’une mauvaise conception ou mauvaise mise en œuvre et les moyens de les prévenir.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés courants Montant : 1 490 € Durée de la formation : 2 jours (14 heures) Pré-requis : Notions de thermique - Connaissance générale sur les techniques constructives et sur les acteurs de la construction Publics ciblés : Maîtres d’oeuvre - Architectes - Industriels - Fabricants - Entreprises de bâtiment - Bureaux de contrôle - Experts judiciaires et d’assurance

Programme :

Consultez le programme ici.



Session :