Jetfib duo : isolant fibres de chanvre et textile recyclé

Jetfib duo est un isolant biosourcé en vrac à souffler destiné à l’isolation des combles perdus, en neuf comme en rénovation. Formulé à partir de fibres de chanvre et de textile recyclé majoritairement coton, il constitue une solution naturelle et responsable pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.

Conçu pour limiter les déperditions thermiques par la toiture, il contribue au confort intérieur tout au long de l’année. Adapté aux zones difficilement accessibles, il se met en œuvre par soufflage mécanique pour garantir une répartition homogène de l’isolant. Sa composition assure également un environnement intérieur plus sain et un confort de pose apprécié des applicateurs.

Les avantages de Jetfib duo :