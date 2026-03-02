Jetfib duo : isolant fibres de chanvre et textile recyclé
Jetfib duo est un isolant biosourcé en vrac à souffler destiné à l’isolation des combles perdus, en neuf comme en rénovation. Formulé à partir de fibres de chanvre et de textile recyclé majoritairement coton, il constitue une solution naturelle et responsable pour améliorer la performance énergétique des bâtiments.
Conçu pour limiter les déperditions thermiques par la toiture, il contribue au confort intérieur tout au long de l’année. Adapté aux zones difficilement accessibles, il se met en œuvre par soufflage mécanique pour garantir une répartition homogène de l’isolant. Sa composition assure également un environnement intérieur plus sain et un confort de pose apprécié des applicateurs.
Les avantages de Jetfib duo :
- Isolation thermique performante pour les combles perdus
- Confort d’été et d’hiver amélioré
- Contribution au confort acoustique
- Très faibles émissions de COV pour une meilleure qualité de l’air intérieur
- Isolant doux, non irritant et peu poussiéreux
- Application rapide et homogène par soufflage
- Adapté aux supports standards et aux planchers plus fragiles
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Composition : 95 % d’un mélange de fibres de chanvre et textiles recyclé + 5 % d’additifs
Densité – d : 10-20 kg/m³
Capacité thermique (Cp) : 1800 CpJ / kg.K
Conductivité thermique : λ 0,050
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau : ≤2 µ
Réaction au feu – Euroclasse EN 13501-1 : EN 13501-1 / F
Tassement NF EN 15101-1 : 16% (SH20)
Labels et certifications
- COV A+
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
